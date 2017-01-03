Viptrip – новый online сервис для тех, кто любит путешествовать самостоятельно.

Ни для кого не секрет, что все больше и больше туристов стараются самостоятельно спланировать свой отдых.

Купить авиабилеты в любую точку мира онлайн и расплатиться картой – не проблема. Забронировать гостинцу, ресторан и даже экскурсии, можно не выходя из дома.

Сложности, как правило, начинаются по прилету. Как добраться до гостиницы, до соседнего города или сделать пересадку на поезд? Мало кто после дальнего перелета горит желанием садиться за руль арендованного автомобиля. Конечно, можно взять такси в аэропорту, но как объясниться с водителем, если он не говорит по-английски, а Вы - по-гречески? Об изобретательности и лукавстве таксистов ходят легенды. Многие побаиваются завышенных тарифов и не знают, как узнать точную цену поездки и не быть обманутым. Наконец-то появился сервис, где можно заранее узнать цену своего трансфера, оплатить его онлайн или наличными водителю по приезду.

Кроме туристов, в Грецию ежегодно приезжает огромное количество паломников для того чтобы посетить её православные святыни: монастыри, церкви и, конечно, православную Монашескую Республику Святой Афон. У некоторых возникает вопрос: как добраться из аэропорта Македония до Урануполис, где находится представительство Республики Афон и как организовать обратный трансфер в аэропорт.

Новый онлайн сервис Viptrip – идеальное решение для тех, кто сам бронирует свой отдых и привык к условиям комфорта и полной безопасности. Зайдя на страницу Viptrip.gr, клиент может забронировать трансфер из аэропорта города Салоники в Халкидики или любую другую точку страны. Удобство данной услуги заключается в том, что Вы сами можете указать маршрут, количество пассажиров и багажа, а также подобрать подходящий автомобиль.

Для самых взыскательных клиентов компания предлагает услуги индивидуального трансфера VIP класса на лучших машинах своего обширного автопарка. Для путешествующих семьями или большой компанией друзей – есть возможность арендовать микроавтобус или спринтер, вмещающий 18 пассажиров.

Греция была и остается родиной нестандартных решений и, не смотря на свою многовековую историю, не отстает от новейших технологий. Сервис Viptrip.gr призван сделать отдых гостей еще более удобным и комфортным, чтобы ничто не помешало им насладиться красотами великолепной Эллады.