24-25 января 2018 года Минкультуры России проводит в Москве туристский форум «Такая разная Греция». Мероприятие пройдет в рамках перекрестного Года туризма Россия-Греция 2017-2018.

25 января в 11.00 в Библиотеке иностранной литературы им.М.И.Рудомино (г. Москва, ул. Николоямская, д. 1) директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова откроет пленарное заседание форума.

В работе сессии примут участие директор офиса Министра туризма Греции Ангелика Хондроматиду, руководители туристских администраций 25 регионов России, руководство Российского Союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России, генеральный директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин, заведующий кафедрой туризма Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Ткалич, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

В рамках мероприятия также пройдут презентации российских и греческих регионов, рабочие встречи и переговоры, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между российскими и греческими субъектами туристского рынка.

В первый день форума, 24 января греческая делегация посетит город Сергиев Посад Московской области, где ознакомится с экспозициями музея-усадьбы «Абрамцево», Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника и музея Богородской игрушки, а также с архитектурным ансамблем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

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Пресс-служба Минкультуры России

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