Приветственное обращение главы региона Ионические Острова Теодороса Галиацатоса к читателям журнала «Наша Греция — 2018».

Дорогие друзья!

Ионические острова — это особый уголок Греции, место неописуемой красоты и неподдельного радушия и гостеприимства. Но кроме этого, Ионические острова — это место, где пересекается история двух народов — Греции и России. История Ионических островов нового времени имеет много имен, из которых два звучат по-особому для русского туриста. Это адмирал Федор Ушаков — филэллин, сыгравший главную роль в освобождении Семиостровья, и Иоаннис Каподистриас — уроженец Корфу, министр иностранных дел России и первый руководитель освобожденной Греции.

Российский туристический рынок очень важен для Греции. Число российских туристов год от году растет, и темпы роста дают повод смотреть в будущее с уверенностью. Особо облюбовали туристы из России остров Корфу (Керкиру). Но и другие острова Ионического моря не уступают ей по красоте. На них гармонично сочетается солнце и ветер, море и горы, огромное разнообразие растительности и редкие виды животных.

Кроме памятников классической древности, которыми изобилует вся Греция, на островах Ионического моря имеется множество православных монастырей, богатых историей прошедших веков и привлекающих паломников из России. На Семиостровье гармонично пересеклись и древность, и Средние века, и новое время. Здесь оставили свой неизгладимый след и византийская эпоха, и венецианцы.

Кроме отличной возможности насладиться пляжами неописуемой красоты, лазурью и изумрудом вод Ионического моря туристы увозят с собой необычайный душевный подъем, новые знания из истории и новое восприятие того, как взаимозависимы культурно и духовно наши народы.

Добро пожаловать на Ионические острова!

Теодорос Галиацатос

Глава региона Ионические Острова