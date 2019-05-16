Святые мощи Космы и Дамиана впервые в Афинах

Поклониться святым мощам братьев Космы и Дамиана в Афинах можно будет до понедельника 20 мая 2019г. в церкви Св. Бессребреников (район Неа Смирни). Мощи святых-бессребреников, врачевателей и чудотворцев (по церковной традиции предположительно живших во второй половине III - начале IV вв.) были впервые доставлены в Аттику афонскими монахами русской Свято-Пантелеимоновой обители. Святой ковчег с мощами св. Космы и Дамиана Римскими торжественно встретили митрополит Неа Смирни о. Симеон, представители властей и духовенства, многочисленные прихожане и гости храма во второй половине дня прошедшей субботы. К событию приурочена выставка христианской книги, организованной при храме.

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.30.

В воскресенье 19 мая в 19.30 там же состоится концерт духовной музыки.

Адрес: Agion Anargyron & Str. Paraskeuopoulou, 171 22, Nea Smyrni

(βρίσκεται κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με τη λεωφόρο Αμφιθέας, Αγ.Αναργύρων και Παρασκευοπούλου)

В одной из молитв во время елеосвящения наряду с другими святыми, подающими помощь страждущим, говорится о «святых и исцелителях бессребрениках Косме и Дамиане». Церковная история и календарь знают не одну, а три «двоицы» святых целителей-бессребреников с именами Космы и Дамиана.

Мнения историков о количестве святых, носящих имена Косма и Дамиан, разделяются. Одни говорят о трех двоицах: Асийские, Римские, Киликийские (или Аравийские – по месту происхождения), другие признают только две двоицы, наконец, есть авторы, которые говорят об исторической достоверности существования только Космы и Дамиана Киликийских.

Св. Косма и Дамиан Римские

Эти святые называются Римскими не только по месту их происхождения (родились в небольшом местечке недалеко от столицы империи), но также по месту, где они совершили мученический подвиг.

Подобно соименным им Асийским братьям, Римские мученики обучались врачебному искусству и преуспевали в нем. Как Асийские целители, братья занимались врачеванием, совершая это дело безмездно, во славу Божию. Многие из исцеленных веровали во Христа, принимали Крещение. Видимо, этим Косма и Дамиан обратили на себя внимание императора Карина (283-285 гг.). Братья были доставлены в Рим на допрос. Здесь Карин пытался заставить их поклониться языческим богам, что тогда было знаком лояльности гражданина империи, но Косма и Дамиан не согласились на это. Во время спора с императором, как гласит их житие, они помолились, и Карин внезапно был поражен болезнью искривления шеи. Познав силу Божию, потрясенный монарх исповедал Христа Богом, после чего тут же был прощен и исцелен Космой и Дамианом. Затем, когда мучеников освободили, они продолжили свой исповеднический подвиг, врачуя людей Именем Христа.

Убиты были братья не римской властью: они стали жертвами зависти их учителя во врачебном деле, которого они, конечно, давно превзошли. Объятый ревностью к успеху святых врачей, он, заманив их в горы якобы для сбора целебных трав, убил. Тела братьев были брошены убийцей в реку. Позже мощи их были найдены верующими нетленными, от них совершались многие исцеления, о чем упоминает акафист святым.

Молитва чудотворцам Косме и Дамиану

«К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем мы, недостойнии (имена), преклонше колена, прибегаем и припадающе усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших, и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатая Своя милости: избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия: аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния, и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.» Источник ↗ pravmir.ru Фото Источник ↗ protothema.gr.