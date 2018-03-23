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Свободный вход в музеи Греции в День независимости 25 марта

Свободный вход в музеи Греции в День независимости 25 марта

25 марта Греция отмечает национальный праздник - День независимости, а все греческие музеи и археологические памятники страны отмечают его свободным входом для публики.

Традиционно в этот день и музей Акрополя подготовил особенную программу. У посетителей  будет возможность побывать на периодической выставке «Великие мистерии Элевсин», на первом этаже пройдут презентации картин с изображением героев греческого восстания 1821 года и памятников из коллекции Михалиса и Димитры Варкаракис, а также презентация живописи и каллиграфии китайских художников Музея искусств Шанхая.

В меню ресторана музея в этот день греческие традиционные блюда.

Выставочные пространства музея будут открыты для посетителей с 9.00 до 20.00

Адрес: Дионисиу Ареопагиту 15 | Музей Акрополя | Афины
Часы работы: 9:00 - 20.00
Вход свободный

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Афины, Музеи
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