Свободный вход в музеи Греции в День независимости 25 марта

25 марта Греция отмечает национальный праздник - День независимости, а все греческие музеи и археологические памятники страны отмечают его свободным входом для публики .

Традиционно в этот день и музей Акрополя подготовил особенную программу. У посетителей будет возможность побывать на периодической выставке «Великие мистерии Элевсин», на первом этаже пройдут презентации картин с изображением героев греческого восстания 1821 года и памятников из коллекции Михалиса и Димитры Варкаракис, а также презентация живописи и каллиграфии китайских художников Музея искусств Шанхая.

В меню ресторана музея в этот день греческие традиционные блюда.

Выставочные пространства музея будут открыты для посетителей с 9.00 до 20.00.

Адрес: Дионисиу Ареопагиту 15 | Музей Акрополя | Афины

Часы работы: 9:00 - 20.00

Вход свободный