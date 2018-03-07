Приветственное обращение главы региона Крит Ставроса Арнаутакиса к читателям журнала «Наша Греция — 2018».

На самом юге Европы, в сердце Средиземного моря, остров Крит остается уникальным и надежным туристическим направлением. Как и в предыдущие годы, миллионы иностранных гостей из России и других стран мира посетят наш остров, чтобы поближе познакомиться с его уникальными природными красотами.

Остров Крит, щедро одаренный природой, не разочарует гостей, потому что на руинах минойской цивилизации, в византийских храмах, в православных монастырях оживают истории и традиции веков.

Гостеприимство составляет неотъемлемый элемент нашей национальной и местной идентичности, превращая остров в дружественный и уютный для посетителя уголок.

Наш регион успешно продвигается как туристическое направление благодаря хорошо продуманной стратегии, где не только учтены всевозможные интересы туристов, среди которых и специализированные группы, и паломники, и спортсмены, а также ученые, студенты и прочие, но и огромное значение придается и внесезонному туристическому развитию. Крит — это идеальное место не только для проведения летнего отпуска, но и для посещения острова в течение всего года.

В рамках этой концепции Крит готовится встретить свой очередной успешный туристический год. Тысячи иностранных и греческих туристов, которые ежедневно прибывают на остров, создают уникальную мозаику пересечения различных культур, нравов и идентичностей.

В последние годы Крит посещает большое количество туристов из России, которые отдают предпочтение именно этому острову при выборе, где провести прекрасно свой отпуск. Для всех них Крит остается гостеприимным местом, предоставляющим уникальные возможности для качественного отдыха.

Мы всегда рады приветствовать наших гостей на Крите!

Ставрос Арнаутакис

Глава региона Крит