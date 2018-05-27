Русский храм св. Троицы в Афинах. (Посольская церковь)

В самом центре Афин, неподалеку от площади Конституции (Синтагма), по улице Филэллинон, расположен Храм Святой Живоначальной (Животворящей) Троицы. Греки именуют его просто — русская церковь. Храм внешне не самый приметный, важен историей — как древней, так и совсем недавней.

Изначальная история

Русская церковь в Афинах построена на месте языческого святилища. В каком-то смысле — да. Ведь храм действительно стоит на месте Школы Аполлона (Λύκειο Απόλλονα), а в Древней Элладе подобные учебные заведения носили сакральный характер. В годы римского владычества, при императоре Адриане (117–38 от Рождества Христова), там были выстроены так называемые лутра́ (римские бани), Вода к ним проходила из притоков Эридана, и бани эти греки прозвали вала́ния. Теперь воды Эридана текут под Афинами… Русская церковь и была выстроена уже в византийскую пору на фундаменте этих бань.

Византийский период

Долгие столетия это место влачило заурядное существование: античное язычество давно исчезло, а храмов в Афинах и так хватало. Особливо — на Плаке. Но в 1031 году, по прямому указанию византийского императора Романа III Аргира и его супруги, порфирородной Зои, здесь началось строительство православного храма. И что важно: изначально храм был посвящен Троице. Еще греками.

Однако как православный храм Святая Троица просуществовала приблизительно столетие да с тремя четвертями. Греческие историки объясняют это тем, что в 1204 году, в ходе четвертого Крестового похода, католики уничтожили византийскую государственность. Началась эпоха так называемой франкократии.

Исходя из этого, вполне логично выглядит переформатирование в том же 1204 году православного нашего храма в бенедиктинский капитул. Однако всё не так просто. Нападение католической аристократии на Константинополь было во многом спонтанным! Его, этого нападения, не ждали не только греки, но даже и сами католики! Они и вообще-то шли освобождать Гроб Господень из дланей неверных магометан, то бишь шли на Иерусалим. И вдруг: разом уничтожили — на полстолетия — восточно-римскую государственность. Католики сами сего не предвидели! Тем не менее, за два года до описываемых мною сейчас событий (1202), православный Храм Святой Троицы, что сейчас на Φιλελλήνων, был передан католической общине.

Турецкий период

Итак, в 1202–1204 годах в храме был расположен женский католический монастырь. И лишь через два года в храм зашли бенедиктинцы. Период господства Латинян в 1261 году закончился, но с возвращением василевсов ничего не изменилось. В храме продолжали спокойно сидеть отцы-бенедиктинцы.

Храм Святой Троицы вернулся в православие благодаря туркам!

Баязид II (1481–1512) издал фирман, согласно которому храм возвернулся в лоно константинопольской патриархии, где в дальнейшем и пребывал. Не зря, как видно, Баязид вошел в историю под прозвищем Благочестивого (Вели́ — благочестивый, святой).

Вскоре, и именно при турках, храм перестроили таким образом, что он — на выписанном контуре — давал схему, в дальнейшем сохраненную русскими архитекторами.

а. Придел Святой Троицы — главный придел.

в. Справа — придел святителя Николая Чудотворца.

с. Слева — придел праведного Никодима.

Так сохраняется и до сего дня…

Злоключения храма

Приключения с католиками на этом не закончились. В 1687 году Афины были взяты венецианскими войсками кондотьера Франческо Морозини. Итальянец разрушил храм. Но тот был вскоре восстановлен согласно фирману султана Мехмеда IV (1648–1687). Храм Святой Троицы продолжил функционировать как католико́н православного мужского монастыря. Собственно, всю эпоху владычества османов храм так и работал. В 1701 году в Афинах было сильнейшее землетрясение, и часть стен нашего храма обвалилась. И вновь турки отстроили храм, на сей раз согласно распоряжениям султана Мустафы II (1695–1703).

Но годы шли, и ситуация изменилась: с каждым столетием османское владычество становилось для райи (православных подданных султан-халифа) все более тягостным. Турки в XVII столетии потерпели столько масштабных поражений от гяуров, как от католиков (Габсбурги, Речь Посполитая), так и от православных (Великая Московия), что пытались отыграться на своих христианских подданных. Особливо на православных — греках, сербах, болгарах, румынах, благо они-то и составляли подавляющее большинство райи. К тому же чем далее, тем более возрастал уровень религиозного обскурантизма суннитов в Оттоманском султанате.

Логично, что в 1780 году глава вилайета, в который входила Центральная Греция, Али Хасеки-паша, уничтожил в Афинах значительную часть православного монастыря Св. Троицы. На сей раз своего сановника поддержал и сам султан Абдул-Хамид II (1774–1789). Наш храм становится теперь всего лишь приходом монастыря в Кессариани…

А кончился османский период истории нашего монастыря вовсе уж печально. Во время зверств в Аттике аскеров кровавого Ибрагима-паши Египетского и Решида-паши часть храма была взорвана снарядами, попавшими с Акрополя, где размещался турецкий гарнизон.

Переход храма к русским

После создания Новогреческого государства (1830) наш храм продолжал функционировать в прежнем своем качестве — православного мужского монастыря (католикона).

В Новой Элладе позиции русских были весьма сильны, хотя не могли не оказать негативного влияния на сие события 1843 года (по сути, ликвидация прозападными кругами Эллады так называемой Русской партии).

В 1847 году Николай I (1825–1855) поручил главе Кабинета министров князю Иллариону Васильевичу Васильчикову купить землю в греческой столице — для строительства русского православного храма. Русские и купили как раз то место на нынешней улице Филээлинон (Φιλελλήνων), где и находится храм. Как сообщают некоторые источники, место подобрал, естественно, не сам Васильчиков, а архимандрит Августин (Капустин) — будущий первый настоятель храма Святой Животворящей Троицы. Или, как верно именовал в своей переписке сам князь Васильчиков, — храма Сотира Ликодиму.

Работы по воздвижению храма шли по 1854 год включительно. Вел их выдающийся русский архитектор Р. И. Кузьмин (при участии И. В. Штромма).

Шла Крымская война — и, несмотря на подвиг Севастополя, шла для русских крайне тяжко. Храм уже почти был закончен, но русские не шли на его освящение. Во-первых, война шла ведь и с турками, а русские желали константинопольского патриарха на освящение. Во-вторых, как-то путано вели себя и греки…

Все прояснилось, когда скончался Николай I. Тянуть было уже некуда, и 6 (18) декабря 1855 года русские освятили вновь выстроенный храм. Они до конца ждали патриарха константинопольского Анфимоса VI Кутталионоса (наст. фамилия Иоаннидис). Но тот опасался султана, «самого красивого из Османлисов», Абдул Меджида I. Не уверен, что патриарх получил от султана прямой указ; нет, не так…

Но Анфимос VI решил перестраховаться.

Путаница с юрисдикцией

Освящение теперь уже Русской православной церкви в Афинах провел человек яркий — грек, архиепископ мантинейский и кипурийский Феофан. Лишь только храм начал работать, изменилось то, что именуется его омофором.

Изначально храм надлежал Вселенской патриархии, то есть Константинополю. С 1854 года церковь Святой Троицы перешла под юрисдикцию Святейшего синода Русской православной церкви. Под омофор русских иерархов.

В России в XIX веке патриаршества не было вообще (оно было ликвидировано Петром Великим). Но важную роль в судьбе нашего храма сыграли обер-прокуроры Святейшего синода Русской православной церкви графы Александр Петрович и Дмитрий Андреевич Толстые. Юрисдикция храма Сотира Ликодиму вновь сменилась в конце 1917 года, когда он перешел под омофор новоизбранного русского патриарха Тихона.

Последующие годы многое сменили в судьбе нашего храма. На Руси идет Гражданская война, и в Элладу (а следовательно, и в Афины) с каждым годом прибывает все более и более эмигрантов. Белых эмигрантов! Паства Сотира Ликодиму удваивается, утраивается, за семь лет — увеличивается в десятки раз! Паства сия — люди убеждений разных, но все как один — антибольшевистских. А следить надо было как раз за отношениями Греции с большевиками.

Внутри Эллады

Дипломатические отношения меж Грецией и Россией были установлены очень рано, по сути, еще до институционализации Эллады как государства в 1830-м.

6 сентября 1828 года Греция и Россия признали друг друга по инициативе бывшего министра иностранных дел Российской империи, графа Иоанниса Каподистрии. Бывший русский дипломат номер один на тот момент был главой вновь создаваемого греческого государства.

Дипотношения просуществовали вплоть до октября 1917 года, когда их разорвал — и тоже в греческой истории человек не последний — премьер-министр Элефтериос Венизелос.

Но вскоре после смерти Ленина, а конкретнее — 8 марта 1924 года — премьер-министры России и Греции Алексей Рыков и Иоаннис Кафандарис пошли на установление дипломатических отношений меж Москвой и Афинами. Это вызвало ужас средь русских, проживавших в Афинах.

Что до нашего храма, то многие полагали, что необходимо присоединиться к РПЦЗ (Русской православной церкви за границей) митрополита Антония Храповицкого. Однако решение пришло совершенно неожиданное. Храм оказался под омофором афинской архиепископии Элладской православной церкви. Под которым и сейчас, собственно, пребывает…

В веке ХХ

Сотир Ликодиму был инкорпорирован в афинскую архиепископию со статусом параклиса. Это вызывало трудности — прежде всего финансовые. Фактически за весь век ХХ было лишь одно серьезное вложение в храм.

В результате реставрации 1954 года (вскоре после кончины Сталина) в храме Святой Троицы византийский мраморный невысокий иконостас был заменен высоким русского типа — он и сейчас там. Повсюду в церкви был имплементирован белый, ну, не совсем белый — светлый мрамор: паросский и пентелийский.

Оплатила всю эту дорогостоящую реставрацию великая княжна Елена Владимировна Романова, принцесса греческая и датская, жена принца греческого Николаоса Глюксбурга. Возможно, при некоей финансовой поддержке Народно-трудового союза (НТС).

Однако одна русско-эллинская царевна не может ведь сравниться с мощью огромной державы — СССР. А СССР менялся, менялись патриархи…

Наконец, уже в нынешнем столетии РПЦЗ влилась в Московскую патриархию. Но Русскую церковь в центре Афин это не затрагивало.

Как ни удивительно, этот храм — столь русский, даже своей мистичностью, что до юрисдикции — является совершенно греческим. Обычный себе храм Афинской архиепископии…

Сменилась ведь и паства. Внуки приехавших в 1919–1923 годах белогвардейцев, составлявших тогда основную массу молящихся Сотира Ликодиму, уже вовсе не русские. Тем более — правнуки. А нынешняя паства храма — на три четверти как минимум русскоговорящая — не ощущает своей принадлежности к греческой церковной структуре, возглавляемой архиепископом Иеронимом.

Шамшин и Кузьмин

Даже священнослужители самого храма сегодня почему-то страдают избыточной скромностью, не говоря о том, в чем же заключается художественное величие Сотира Ликодиму. Многие люди неглупые мне говорили, что русская церковь в Афинах выглядит какой-то неухоженной. По-моему — тоже, но ведь это церковь, а не манекенщица.

Вот, к примеру, Валентин Григорьевич Распутин не скрывал своего отторжения, что до чрезмерно помпезного, чрезмерно золотого облика нынешнего Храма Христа Спасителя.

А Русской церкви в Афинах есть чем гордиться.

Да хоть о двух вещах! Целых 18 икон церкви написано великим русским историческим живописцем Петром Михайловичем Шамшиным (1811–1895). Шамшин — академик живописи, автор блестящих полотен по греческой мифологии («Избиение детей Ниобы»), библейским сюжетам («Агарь в пустыне») и из истории собственно русской («Петр Великий в бурю в Лахте»).

Не удивляйтесь тому, что Шамшин не шибко известен. Я бы сказал — не шибко раскручен. Шамшин был классицистом, художником академического направления.

А в Союзе великими в XIX веке полагали, по сути, более передвижников. Даже такой гений, как Семирадский, был принижен. Фактически единственный академист, добившийся славы — и заслуженной! — Иванов, автор гениального полотна «Явление мессии народу».

Зато П. М. Шамшин перед смертью успел потрясти русскую общественность картиной «Вступление Иоанна IV в Казань». Эту картину ценили чуть не выше, чем лучшие полотна Сурикова! А иконы Шамшина, что в Афинах, тоже стоит увидеть. Глубоко православные и — одновременно — нетривиальные.

Три храма истового филэллина Романа Кузьмина

Вторая же вещь, усиливающая интерес к храму, — это сам архитектор, Роман Иванович Кузьмин, академик архитектуры, действительный статский советник, а по сути, один из лучших церковных архитекторов в русской истории.

И, кстати, истовый филэллин — он жил в Афинах десятилетиями. Основные работы Кузьмина — широко известны: это Русская посольская церковь в Афинах (о чем и толкуем), православный собор в Париже (на улице Дарю) и, главное, Греческая посольская церковь в Санкт-Петербурге (при участии Ф. Б. Нагеля).

Питерская церковь полагалась воистину подлинным шедевром…

Жаль, что не довелось ее увидеть, сию Церковь Святых Великомучеников. В 1962 году ее решением Ленинградского горкома КПСС снесли, «как малохудожественную»… А впрочем, в том же 1962 году 22-летний Иосиф Бродский написал в своем сборнике «Остановка в пустыне»:

Теперь так мало в Ленинграде греков, Что мы сломали греческую церковь…