Розовые пляжи и розовая лагуна на Крите

Пляжи на Крите вошли в десятку топ-списка удивительных розовых пляжей мира

Необычные пляжи с розовым песком привлекают все больше туристов со всего мира, желающих добавить изюминку в пляжный отдых и разнообразить свои впечатления от красивых пейзажей. Рейтинговые агентства составили ТОП-10 самых красивых розовых пляжей мира, куда вошли и два греческих, причем оба расположены на острове Крит.

Розовые пляжи Элафониси на Крите

Райский уголок на побережье небольшого греческого островка Элафониси, отделенного от Крита лишь узким «пешеходном» проливом длиною в сто метров, похож скорее на вымышленную картинку, нарисованную художником в розовых очках. Береговая линия от нежно-розовых до лиловых оттенков в сочетании с изумрудно-лазурным цветом моря, легкий бриз и отсутствие волн, теплая вода, благодаря небольшой глубине с пурпурным отражением вдоль берега и пологий спуск в воду, — вот уж где действительно гарантировано райское наслаждение во время отдыха. Такой цвет побережье получило за счет примесей в песке мельчайших частиц и обломков ракушек, кораллов и розовых раковинных организмов — фораминиферов.

Добираться до этого пляжа лучше на автомобиле (порядка 75 км от города Ханья к юго-западному мысу), который можно запарковать на бесплатной парковке, неподалеку от пляжей Элефониси, на островной части Крита. Также попасть на розовые пляжи Элефониси можно, купив однодневный экскурсионный тур.

Розовая лагуна Балос на Крите

Розовый пляж Балос, обрамляющий берега лагуны на северо-западном мысе острова Крит — действительно уникальное и удивительно красивое природное явление. Экзотический пляж с розовой лагуной расположен в одноименной бухте, которая словно защищена от летних ветров небольшим полуостровком Грамвуса у самого входа в залив. Поэтому море Балоса ласковое и спокойное, а вода — кристально чистая и уютно теплая из-за мелководья. Прозрачность морской воды обнажает дно, окрашенное в нежный оттенок утренней зари, а купание в лагуне похоже, скорее, на плавание в сказочном изумрудно-розовом озере, окаймленном в топазовое ожерелье цвета шампань с живописнейшим пейзажем. Не удивительно, что такая красота не так доступна, как хотелось бы. Попасть на Балос можно морским путем из порта Киссамос, откуда с утра отходят паромы со стоимостью билета 25-30 евро, которые возвращаются во второй половине дня. Альтернативным способом можно добраться по единственной дороге на полноприводном автомобиле либо на так называемом горном велосипеде, предназначенном для езды по трассам и бездорожью. Пешеходная дорога от стоянки до пляжа очень живописна, и 15-ти минутная прогулка лишь добавит остроты к незабываемым впечатлениям. Балос расположен в 56 км к северо-западу от города Ханья и 17 км к северо-западу от Киссамос, между мысом Грамвуса и маленьким мысом Тыгани.