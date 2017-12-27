Рождество в пещере на Крите

На острове Крит, в маленьком приморском городе Колимбари, расположенном в 24 км к западу от Ханья, в пещере Св. Иоанна в Маратокефале в течение многих лет в Сочельник проводилась специальная религиозная церемония. Это яркое представление о рождении Христа.

В пещере собираются верующие со всех уголков Крита и священники, и, вместе с митрополитом Киссамосом — Селиносом, совершают Божественную литургию.

Посередине пещеры, на время празднования, строят хлев с Иосифом, Девой Марией, новорожденным Христом и животными, которые согревают его. Животные настоящие, их приводят жители района.

Сама пещера довольно внушительная, ее вместительность составляет 3000-4000 человек.

После того, как священники заканчивают службу, загораются свечи, отправляя тем самым сообщение о рождении Христа. Традиции праздничного стола сохраняются здесь на период всего Рождества, а именно: традиционный критский плов, свинина, специальным образом приготовленные потроха.

Помимо традиционных в Греции рождественских сладостей — меломакарона и курабьедес — здесь готовят критские «уголки».