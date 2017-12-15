Рождественская ярмарка в Афинской консерватории

Рождественская ярмарка в Афинской консерватории

Праздничное настроение создадут украшения ручной работы, традиционные греческие продукты, красивые предметы быта, одежда, сладости, винтажные наряды и многое другое на ежегодное рождественской ярмарке  «Meet Market», которая традиционно состоится 16 и 17 декабря в  Афинской консерватории.

Организаторы уверяют, что это прекрасная возможность насладиться рождественским волшебством и порадовать семью интересными подарками к Новому году, которые будут разыграны для гостей консерватории, ну а музыкальное сопровождение добавит позитива к праздничной атмосфере.

Посетить ярмарку можно в Консерватории города Афины по адресу:

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19Рождество в Афинах

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