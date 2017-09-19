Россия и Греция открыли перекрестный год туризма 2017-2018

Официальная церемония открытия перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018 состоялась в рамках туристской выставки "Отдых" в Москве.

Совместное заявление о проведении двустороннего года туризма подписали министр туризма Греции Елена Кундура и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Они также сформировали предварительный план двусторонних программ и проектов по развитию российско-греческого туризма.

Среди событий, запланированных в течение перекрестного года туризма, участие в разработке и продвижении культурного маршрута в рамках проекта Совета Европы "Святыни неразделенного христианства", российско-греческая гастрономическая неделя, совместная организация регаты в Ионическом море и Сочи.

В 2016 году стороны уже проводили перекрестный год туризма Россия-Греция. Как отметила А.Манилова, это событие принесло заметные результаты.

"Мы зафиксировали рост взаимных туристских потоков по итогам 2016 года. Число греческих туристов в России выросло на 8%, российских – на 23%, по данным Греческой национальной туристической организации 850 тыс. россиян посетило эту страну", — заявила она.

Замминистра культуры РФ также напомнила, что в первом полугодии 2017 число российских туристов в Греции выросло еще на 16%.

"Год туризма стартует с очень позитивной базы. Мы ждем от него зримого, весомого, может быть, даже радикального роста турпотоков. Но за этим не только миллионы, которые туристы привносят в казну двух стран. Это живое общение наших граждан, познание истории, культуры, природы, традиций, укрепление дружбы. Это возможность дать нашим странам мощный импульс взаимного развития", — заявила А.Манилова.

Она также отметила, что проведение перекрестных годов туризма часто приводит к подвижкам в сторону облегчения визовых процедур. Так, греческая сторона в прошлом году, столкнувшись с ростом спроса, сократила срок выдачи виз, увеличила количество визовых центров, стали чаще выдаваться многократные визы.

"После того, как 2016 год прошел поистине успешно, мы решили провести перекрестный год туризма двух стран в 2017-2018 году. Это будет прекрасный год, наполненный мероприятиями. Я уверена, что туризм объединяет людей, объединяет нации. Мы уже разработали программу мероприятий, которые будут проводиться в разных регионах России и Греции", — рассказала Е.Кундура.

Она также отметила, что в этом году Россия и Греция вошли в исполнительный совет UNWTO.

"Мы хотели поблагодарить Россию за поддержку при голосовании. Обе наши страны теперь на ведущих позициях в этой организации, это накладывает на нас дополнительную ответственность, но и принесет несомненную пользу", — отметила министр.