Россия и Греция открыли очередной перекрестный год – языка и культуры

В этом году в рамках перекрестного года языка и культуры пройдут сотни мероприятий в двух странах, планируется издание переводов книг, а вслед за годом языка может пройти и перекрестный год науки и образования.

Церемония открытия перекрестного года прошла в Салониках на международной книжной ярмарке, где Россия является специальным гостем. Незадолго до начала церемонии прошло торжественное открытие национального российского стенда, оказавшегося лучшим на ярмарке. Он занимает площадь 200 квадратных метров в центре павильона, на нем представлены около одной тысячи книг различных российских издательств. Значительная часть стенда отдана российским университетам. Посетители смогут узнать, как получить образование в ведущих университетах России, посмотреть их видео-презентации, познакомиться с новыми учебниками. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина представил новые онлайн-программы по русскому языку.

Координаторы – специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и бывший посол Греции в России Илиас Клис –подписали программу года, в которую включены несколько сот мероприятий.

«СЛОВО — ЭТО ЖИЗНЬ»

«Очень важно, что мы открываем этот год, подписываем этот документ в день открытия книжной ярмарки», – сказал Швыдкой. «И для греков, и для русских слово – это и есть жизнь во многом. Мы выросли на основах эллинизма и православия, и я думаю, что сегодняшняя книжная ярмарка, на которую пришло очень много людей, тому свидетельство», – отметил спецпредставитель президента РФ.

Швыдкой сообщил, что сегодняшний день для российской делегации начался на военном кладбище в Салониках.

«Это была волнующая церемония, потому что мы вместе победили фашизм. Советский Союз, Россия потеряли множество сыновей во время этой войны, и для наших людей этот день святой, день памяти и одновременно день гордости. Россия, как и Греция, отстояла свою независимость, и это может быть высшее благо, которое существует для наших стран – мы можем говорить на своих языках, мы можем думать так, как считаем нужным, не оглядываясь ни на кого. И это очень важно», — сказал он.

«Если мы умеем вместе поминать своих ушедших, значит, мы вместе можем думать о будущем»,- заключил спецпредставитель президента.

Заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис сказал, что церемония проходит в знаменательный для России день.

«Мы поздравляем российский народ, потому что он отмечает великий День Победы в Великой Отечественной войне. Мы шлем привет от Греции, от греческого народа, который был вместе с советским народом во время Второй Мировой войны», – сказал Боларис.

По его словам, у греческого общества большая любовь «к великой русской литературе», а в России любят греческую литературу от древности до современности, и он надеется, что в течение перекрестного года пройдут интересные мероприятия.

Министр культуры и спорта Греции Мирсини Зорба выразила надежду, что народы двух стран лучше узнают друг друга через язык и литературу, через сотрудничество литераторов.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД НАУКИ

Первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников отметил, что открытие книжной ярмарки и перекрестного года языка и литературы укрепляет сотрудничество России и Греции, которых объединяет очень многое.

Трубников сообщил, что следующий перекрестный год может быть годом науки. «Сегодня мы обсуждали идею того, что один из следующих перекрестных годов можно было бы объявить во имя развития науки, исследований и образования, и надеюсь, что по итогам обсуждения сегодняшнего дня мы выйдем с такой инициативой к нашим лидерам. Это было бы прекрасное продолжение года языка и литературы»,– сказал замминистра.

Трубников напомнил, что Россия и Греция организовали четыре «совершенно выдающихся совместных проекта» в сфере науки. «Уверен, что этот год пройдёт на высочайшем уровне, и мы ждём следующих годов, мы ждём продолжения, мы ждём развития наших отношений»,– заявил замминистра.

ЯЗЫК И КНИГИ ДЕТЯМ

Посол РФ в Греции Андрей Маслов отметил постоянный рост интереса к греческому языку в России, он изучается не только в высших учебных заведениях, но и в школах.

«Востребован русский язык и здесь, в Греции. В 2008-2011 годах в Греции реализовывался очень интересный проект преподавания русского языка в государственных школах среднего образования. Потом этот проект был прерван, но мы рассчитываем, что год языка и литературы, который мы сегодня открываем, возможно, даст импульс тому, чтобы вот этот замечательный проект, который здесь в Греции реализовывался, был возобновлен»,- сказал посол.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев сообщил, что программа перекрестного года содержит несколько сотен пунктов. «Это большая-большая программа нашего перекрестного года. И нам осталось только ее реализовать, подвести итоги в Москве в 2020 году», – отметил он.

Григорьев сказал, что греческие читатели получат десятки новых книг, переводов современной классической русской литературы с русского языка, а российские читатели познакомятся с новыми именами греческой литературы. «Мне кажется, что для этого есть все возможности, и в сентябре 2020 года, когда пройдет Московская международная книжная ярмарка, мы сможем предъявить Городу и Миру эти книги. Они переживут рамки года и будут жить в веках»,- подчеркнул он.

Он сообщил также, что Россия проводит в 2020 году международный конгресс детской литературы.

«Мы готовы к тому, чтобы сделать его с греческим акцентом. Весь мир детской литературы соберется в Москве, и мы готовы инаугурировать детскую греческую литературу, поработать над этим. Все-таки мы работаем для будущих поколений все вместе. Давайте подумаем о том, чтобы этот перекрестный год был во имя и во славу наших детей»,– сказал замглавы Роспечати.