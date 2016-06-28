Россия — Греция: более 1000 лет совместного пути

Греция — удивительная страна ярких красок и многогранных эмоций, где действительно солнце светит ярче и ласковее, легкий морской бриз умиротворяет, а воздух пропитан атмосферой радушия и гостеприимства, позитива и надежды на лучшее несмотря ни на что. В этом году обстоятельства накладывают свои отпечатки при выборе страны для отдыха. И хотя Греция всегда была в пятерке лидеров по приему российских туристов, этот год, возможно, в свете известных событий выведет ее на первое место в предпочтениях россиян.

Этот год станет особенным еще и потому, что объявлен годом России в Греции и Греции в России. О дружбе наших народов было немало сказано и до перекрестного года. Действительно, в Старом Свете, пожалуй, нет иного примера, в котором две страны и ее народы связаны между собой столь тесным переплетением исторических и культурных связей, единой верой, совместной воинской историей, схожей ментальностью и общей системой ценностей. Ведь когда Византия и Россия торговали друг с другом и обменивались официальными делегациями задолго до принятия православия на Руси, многих государств современной Европы практически еще не существовало вовсе.

После принятия и распространения православной веры на Руси, которую до Петра называли греческой верой, греки и русские никогда не воевали между собой. Даже вермахту в оккупированной Греции не удалось собрать рекрутов для засылки на Восточный фронт.

Тысячелетняя история взаимного обогащения двух культур продолжается и сегодня. Современные греки интенсивно изучают русский язык и хорошо знакомы с русской литературой. По их мнению, ей нет равной в мире, вероятно, поэтому ни один театральный сезон в Греции не обходится без постановки по русской классике. И перевод БСЭ на греческий язык до сих пор считается непревзойденным рекордом современного греческого книгоиздания.

И по ментальности наши народы очень близки. Каждый, кто вступал на греческую землю, не мог не прочувствовать этого. Грекам, например, очень нравится русская речь, да они и не скрывают свои восторженные чувства к тем, кто говорит по-русски. А всегда приятно приезжать туда, где вас любят и ждут, а если вы еще и по-русски заговорите, то как минимум улыбки вам гарантированы! И не исключено, что вас не только поймут, но и не упустят возможности попрактиковаться.

Особенно приятно сообщить нашим читателям, что журнал-альманах «Наша Греция» включен в официальную программу мероприятий и проектов перекрестного года России и Греции. Мы, со своей стороны, желаем вам не упустить возможности посетить уникальные двусторонние мероприятия года, которые пройдут повсеместно на территориях наших стран, и поучаствовать тем самым в столь важном деле укрепления дружбы и сближения двух стран и народов. Внося свою лепту в созидание уникальных шедевров и событий, мы свидетельствуем свою любовь и приверженность тысячелетней традиции взаимного обогащения наших культур.

Добро пожаловать в гостеприимную Элладу!