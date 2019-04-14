Российские космонавты посадили первые деревья в парке Гагарина на Крите

Парк имени Юрия Гагарина открылся в воскресенье в городе Ираклион на Крите, первые деревья – оливы в новом парке посадили российские космонавты Федор Юрчихин, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и врач и космонавт-исследователь Михаил Потапов.

Возле каждого дерева установлена памятная табличка с указанием кто и когда посадил оливковое дерево и с QR-кодом.

В церемонии участвовали министр туризма Греции Елена Кундура, губернатор Крита Ставрос Арнаутакис и мэр Ираклиона Василис Ламбринос, архиепископ Критский Ириней.

Несколько сот местных жителей пришли на открытие парка, а желающих сфотографироваться с российскими космонавтами было так много, что организаторы попросили людей дождаться окончания церемонии.

Министр туризма Кундура сказала в приветственном слове, что открытие парка стало событием международного масштаба и что оливы посадят и американские астронавты.

Министр сказала, что российские космонавты могут чувствовать себя в Греции как дома.

Кундура отметила дружеские связи между народами России и Греции.

"Наши народы сотрудничают, нас связывает дружба. Парк Юрия Гагарина будет постоянно расти. И я хочу направить отсюда, с Крита, послание всей Греции, всей Европе, всей международной общественности, послание мира, дружбы, сотрудничества", - сказала Кундура.

Министр сказала, что Греция – первая страна, которую приветствовал с орбиты российский космонавт, и она гордится этим.

Архиепископ Критский Ириней сказал, что Греция и Россия являются православными, и он очень рад единству двух народов и рад приветствовать "братьев из России".

Космонавт Федор Юрчихин, который имеет греческие корни, обратился к присутствующим по-гречески, что вызвало бурные аплодисменты. Юрчихин сказал, что у него была мечта – чтобы российские космонавты посадили деревья в Греции, и она сбылась.

Он назвал святым днем появление парка имени Гагарина.

"В Европе говорят, что русские очень агрессивные. Я хочу сказать вам – нет, это не так. Мы, русские, очень дружелюбные, потому что мы любим сажать деревья, а не атомное оружие", - сказал космонавт под аплодисменты и смех собравшихся.