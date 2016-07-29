Продается земельный участок у моря в Греции: Неа-Макри в Афинах

Аттика/Афины,

район Неа Макри (Νέα Μάκρη),

земельный участок 815 кв м.,

контактная информация на английском и греческом:

владелец: Варвара Джумелеа

Варвара Джумелеа e-mail: esovera@windowslive.com

esovera@windowslive.com контактная информация на русском языке:

представитель владельца: Екатерина Селиванова

Екатерина Селиванова телефон: +30 697 430 0772

+30 697 430 0772 e-mail: katerina@ourgreece.gr

Продается земельный участок 815 кв м в районе Неа Макри (Νέα Μάκρη), на берегу моря.

Неа Макри: на перекрестке двух богов

История и инфраструктура

Неа Макри – это маленький греческий городок в северо-восточной части Аттики в 32 км от Афин он имеет очень удобное транспортное расположение: находясь рядом как с Международным Аэропортом так и с Портом Рафина (одним из самых крупных портов в Аттике).

Расположен он в районе Марафонской долины, где в 490 году до н.э. во времена греко-персидских войн состоялась знаменитая Марафонская битва. Неподалеку находятся город Марафон и порт Рафина. На западе возвышаются горы Пентели, известные своим мрамором. С побережья, омываемого водами Эвбейского залива, открывается потрясающий вид на один из самых больших греческих островов – Эвбея.

Участок расположен всего в 108 метрах от пляжа!!! на пересечении пешеходной набережной, которая названа в честь античного бога морей Посейдона и улицы. названной именем богини любви Венеры.

В нескольких метрах от участка начинается пешеходная дорожка с паралелльной велосипедной, которая проходит по всей набережной длиною 2,5 км.

Вдоль пешеходной дорожки расположены Храм Египетских Богов и действующая церквушка, в которой частенько проходят крестины и регистрируются браки.

Городок Неа Макри утопает в зелени. Шикарные песчаные пляжи и кристально чистая вода - неотъемлемый атрибут здешних мест. Вдоль береговой линии расположились уютные отели, а обилие ресторанов, баров и дискотек не дадут заскучать даже самым активным.В районе, недалеко от участка есть очень красивая бухта, являющаяся стоянкой для маленьких катеров и рыбацких лодок.

За городом возвышается гора Амомон, у подножия которой находится монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы, более известный среди православных греков как монастырь Святого Ефрема, одного из самых почитаемых святых в Греции. Именно здесь, в монастыре и покоятся мощи святого Ефрема. Непосредственная близость от Афин позволит путешественникам осмотреть и достопримечательности столицы, а посетив порт Рафину, можно насладиться и прогулкой на яхте.

ИНФОСПРАВКА:

Население: Неа Макри имеет 15000 жителей (перепись 2011 года). Большинство, живут здесь и работают в Афинах. Это очень легко, потому что, благодаря трассе Аттики и метро можно легко добраться до Афин за 30-40 минут.

Транспортное сообщение, как уже было сказано, чрезвычайно удобное: автобусы, поезда, корабли и самолеты – все в вашем распоряжении.

Образование: в Неа Макри находятся, по крайней мере, 8 из лучших частных учебных заведения всех уровней. А летом открывают свои двери детские лагеря, а также школа парусного спорта.

Жители Афин частенько приезжают сюда на выходные насладиться отдыхом в вдалеке от Афин.

Что касается еды, то здесь вы можете найти блюдо на любой вкус и по приемлемой цене: мясо, рыба, тушеные блюда, морепродукты, салаты, фрукты и овощи в изобилии и все свежее.

В тавернах всегда свежая рыба т.к. рыбаки доставляют ее сюда каждое утро. В порту (рядом с участком), можно купить свежую рыбу, прямо из рыбацких лодок.

Замечательные рыбные таверны, есть также в порту Рафина (10 минут езды), где находится основной центр рыбы, отсюда ее закупают на рынки Афин. Там можно найти большое разнообразие морепродуктов и устриц, приготовленных различными способами.

А для любителей мяса можно подъехать к Марафону (3 минуты езды), к деревне, которая называется Агия-Марина, где можно насладиться свежими мясными национальными блюдами.

Медицина: район имеет 2 частных медицинских центра а так-же государственную больницу в Рафине.В случае серьезного инцидента можно обратиться в Государственную Больницу Афин, «ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ» на расстоянии 32 км (35 минут). . Что касается Аптек и частных врачей, то здесь их очень много и всех специальностей.

На участке можно построить здание в 2 этажа с подвалом. Имеется также возможность достроить крышу высотой 1,50 метра (для этого в Греции оформляются отдельные разрешения).

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: esovera@windowslive.com, а еще мы говорим по-русски по телефону: +30 697 430 0772

До скорых встреч!!!