Проблемы археологического пространства Амфиполиса

Ряд туристических маршрутов, связывающих важные памятники археологического пространства Амфиполиса, а также мелкие работы и исследования, имеющие непосредственный приоритет для защиты памятников были одобрены членами Центрального археологического совета (ОСА).

В частности, это предварительное исследование управления археологическим объектом Амфиполиса, которое является частью программы трансграничного сотрудничества Греция-Болгария 2014-2020.

«Целью проекта является содействие культурному наследию посредством создания инновационного подхода, который будет способствовать развитию исторических и культурных пространств как комплексного, так и тематического направления, внося свой вклад в восстановление, защиту и управление историческими и культурными объектами», — сказала на встрече министр туризма Греции Елена Kундуру, ссылаясь на трансграничную программу, часть которой касается Амфиполиса.

«То, что мы собираемся выполнить, — это серия маршрутов, которые объединят основные памятники. В рамках проекта масштабные проекты (например, реставрации) не выполняются, а в основном проекты с добавленной стоимостью на туристический продукт осуществляются в Болгарии», — добавила она.

Со своей стороны, Генеральный секретарь по культуре Мария Андредаки-Влазаки подчеркнула: «С 2015 года по сегодняшний день Амфиполис получил приоритет из-за обнаруженного захоронения (на холме Касты), но это не означает, что другие очень важные объекты в Греции не получат помощи и финансирования, будь то через само министерство или благодаря финансируемым программам».

В отношении маршрутов были предложены три варианта. Первый из них, длиной около 200 метров, начинается с ворот древней стены возле археологического музея Амфиполиса и заканчивается на Кикладском мысе, что даст посетителям ощущение входа в древний город.

Второй маршрут, длиной около 1 км, соединяет Северную стену с древним мостом, предлагая экскурсию по идеальной среде вблизи реки Стримонас, а также особый исторический ландшафт, где произошли многие важные события, такие как битва между спартанцами и афинянами в V веке и т.д.

Наконец, третий маршрут будет включать променад возле христианского Акрополя, а также в районы ранней эры (эллинистическая резиденция и комплекс гимназий, один из самых важных в этом районе, который был построен в конце классического и работал в ранние римские времена).

Как упоминалось на совещании, проблемы археологического пространства Амфиполиса, которые предварительное исследование пытается разрешить, закладывая основы для дальнейшей защиты и поощрения, связаны с трудностью восприятия посетителями размеров древнего города. Целью проекта является, чтобы посетители смогли понять, как был устроен древний город, значимость отдельных памятников, подчеркнуть природный ландшафт и его роль в истории древнего города, защита памятников, а также открытие других частей древнего города.