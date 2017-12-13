Праздничный режим работы афинских магазинов

В преддверие рождественских и новогодних праздников в Афинах меняется расписание работы магазинов, бутиков и торговых центров, ведь наступило время приобретения подарков и приятных праздничных покупок.
Жители и гости столицы могут заняться предпраздничным шоппингом в следующие даты:
Пятница 15/12/2017 9.00 – 21.00
Суббота 16/12/2017 9.00 – 18.00
Воскресенье 17/12/2017 11.00 – 18.00
Понедельник 18/12/2017 9.00 – 21.00
Вторник 19/12/2017 9.00 – 21.00
Среда 20/12/2017 9.00 – 21.00
Четверг 21/12/2017 9.00 – 21.00
Пятница 22/12/2017 9.00 – 21.00
Суббота 23/12/2017 9.00 – 18.00
Воскресенье 24/12/2017 11.00 – 18.00
Понедельник 25/12/2017 — выходной
Вторник 26/12/2017 — выходной
Среда 27/12/2017 9.00 – 21.00
Четверг 28/12/2017 9.00 – 21.00
Пятница 29/12/2017 9.00 – 21.00
Суббота 30/12/2017 9.00 – 18.00
Воскресенье 31/12/2017 11.00 – 17.00