Праздничный режим работы афинских магазинов

В преддверие рождественских и новогодних праздников в Афинах меняется расписание работы магазинов, бутиков и торговых центров, ведь наступило время приобретения подарков и приятных праздничных покупок.

Жители и гости столицы могут заняться предпраздничным шоппингом в следующие даты:

Пятница 15/12/2017 9.00 – 21.00

Суббота 16/12/2017 9.00 – 18.00

Воскресенье 17/12/2017 11.00 – 18.00

Понедельник 18/12/2017 9.00 – 21.00

Вторник 19/12/2017 9.00 – 21.00

Среда 20/12/2017 9.00 – 21.00

Четверг 21/12/2017 9.00 – 21.00

Пятница 22/12/2017 9.00 – 21.00

Суббота 23/12/2017 9.00 – 18.00

Воскресенье 24/12/2017 11.00 – 18.00

Понедельник 25/12/2017 — выходной

Вторник 26/12/2017 — выходной

Среда 27/12/2017 9.00 – 21.00

Четверг 28/12/2017 9.00 – 21.00

Пятница 29/12/2017 9.00 – 21.00

Суббота 30/12/2017 9.00 – 18.00

Воскресенье 31/12/2017 11.00 – 17.00