Подорожает ли отдых в Греции в турсезоне 2018-2019?

В предстоящем сезоне «налог на проживание» начнет дополнительно взиматься ежедневно с туристов за использование гостиничного номера, съемной квартиры или меблированных апартаментов, согласно закону, принятому еще в мае 2016 года, и вступившему в силу с 1 января 2018 года.

Этот небольшой, по мнению правительства, новый налоговый сбор с туристов (в размере от 0,25 до 4 евро за ночь в отеле в зависимости от его класса) позволит увеличить доходную часть бюджета более чем на 80 млн евро. Ведь по прогнозам Минтуризма, Грецию посетят около 30 миллионов туристов, каждый из которых оставит в стране в среднем 600 евро.

С такой оценкой совершенно несогласны отельеры и туроператоры, которые поделились своими опасениями с корреспондентом РИА-Новости Геннадием Мельником, назвав налог "изначально неправильным". По их мнению, неправильна сама концепция такого налога. А в условиях жесткой конкуренции на туристическом рынке он может не только снизить привлекательность Греции, но и нанести достаточно серьезный удар по туриндустрии, привести к сокращению спроса, оборота и потере рабочих мест, учитывая, что туризм дает около 20% ВВП страны, и в этой отрасли занято 1,3 миллиона человек. «Налог на проживание» станет сильнейшим ударом по конкурентоспособности греческого туристического продукта, как с точки зрения цены и качества, так и в сфере занятости. В среднесрочной перспективе ущерб греческой экономике от его применения и снижения спроса у туристов оценивается в 435 миллионов евро, что почти в пять раз превышает возможную финансовую выгоду. В итоге введение нового сбора приведет к потере почти 6,2 тысячи рабочих мест, говорится в исследовании компании Grant Thornton, проведенном по заказу Палаты греческих отельеров. Хотя плата не будет превышать 4 евро за номер в сутки, она скажется на уровне сборов. На мировом рынке, где идет активное сравнение цен через интернет, каждый евро имеет значение, говорят специалисты.

Управляющий директор компании TEZ TOUR Hellas Димитрис Харитидис пояснил, что в Греции новый дополнительный сбор будет браться именно за номер, а не с человека, и оплачиваться он будет туристом на месте, при выезде из гостиницы.

По его словам, в некоторых странах есть туристический сбор, который автоматически включен в стоимость номера, и турист его не видит, и соответствующих проблем не возникает. На Кипре, например, такой сбор составляет 1% от стоимости тура или проживания, он уже входит в стоимость, а отчисления государству производятся уже самим отелем в установленном порядке. Подобные же сборы есть в Италии и Испании.

«Налог сам по себе - неправильный изначально. Четыре евро в сутки за пятизвездочный отель! А давайте разберемся, что значит пятизвездочный отель? Есть отели, стоимость проживания в которых доходит до тысячи евро в сутки, а есть отели в Афинах, который можно снять и за 80, и за 100 евро. Разве не странно, что турист, который платит тысячу евро в сутки, должен платить такой же налог, как и турист, снявший номер за 100 евро», — сказал корреспонденту новостного агентства Димитрис Харитидис.

Он также подчеркнул, что каждый туроператор обязан предупредить туриста при покупке тура о том, что в его стоимость НЕ входит туристический сбор и назвать сумму. Это обязательная информация, она должна быть в каждом контракте, добавил он.

Харитидис заметил также, что новый сбор пока еще никак не повлиял на рост продаж предстоящих туров. «Наоборот, есть колоссальный рост продаж по раннему бронированию из западных стран и из России», — сказал представитель ведущего российского туроператора. — Весь туристический мир говорит государству, что будет урон, а государство отвечает – но мы видим рост бронирования, и пока никакого урона не видим».

Димитрис Харитидис выразил надежду, что сбор все-же отменят:

«Правительство уверяет, что этот сбор временный, он коснется лишь турсезона 2018-2019, а потом его упразднят. Хотелось бы и мне в это верить...»

А пока остается надеяться, что отельерам и туроператорам удастся самортизировать новую налоговую нагрузку и сохранить для туриста прежнюю ценовую политику и привлекательность Греческого направления.