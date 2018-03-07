Петрос Татулис

Приветственное обращение главы региона Пелопоннес Петроса Татулиса к читателям журнала «Наша Греция — 2018».

Международной туристической выставке, которая ежегодно проходит в Москве, придается особое значение, и регион Пелопоннес уже восьмой раз подряд принимает участие на МΙΤΤ. В рамках перекрестного года туризма 2017–2018 регион проводит ряд важных культурных мероприятий и международных встреч, уделяя особое внимание участию предпринимателей. Россия является самым динамичным партнером по внешнему туризму, чему благоприятствуют прямые авиарейсы из Москвы в международный аэропорт Каламаты. А если учесть еще и 26 прямых рейсов из городов Европы, то его по праву считают одним из самых быстрорастущих аэропортов.

Свое будущее Пелопоннес связывает с Россией, ведь наши народы объединяют крепкие дружественные отношения, которые базируются на общих духовных и культурных ценностях. История России тесно переплеталась в определенное время с историей Пелопоннеса. Решающую роль сыграл российский флот во время Наваринского морского сражения у берегов полуострова. А министр иностранных дел России Иоаннис Каподистрия возглавил освобожденное Греческое государство с первой столицей Навплион на Пелопоннесе.

Но, пожалуй, больше всего нас объединяет общая православная вера, свидетельствами которой насыщен Пелопоннес, бережно сохраняющий памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно пройти по стопам апостола Павла, здесь находятся византийские храмы и средневековые крепости Мистраса…

Знакомство с Пелопоннесом может длиться бесконечно. Нашим участием на главной турвыставке мы стремимся каждый раз еще больше приоткрыть таинственный занавес истории нашего края и показать представителям российского турсектора как лучшие, так и пока неизведанные уголки Пелопоннеса, а также большие возможности этого чарующего направления.

На стенде Пелопоннеса, который традиционно расположен в объединенном экспоблоке Греческой организации туризма (ЕОТ), представители региональной администрации вместе с профессионалами туризма со всего Пелопоннеса будут презентовать турсервис и информировать о своих пакетных предложениях, одновременно угощая посетителей уникальными по качеству традиционными пелопоннесскими продуктами. Будем рады познакомиться поближе с нашими новыми друзьями, а также встретить их гостеприимно на Пелопоннесе!

Добро пожаловать на Пелопоннес!

Петрос Татулис

Глава региона Пелопоннес