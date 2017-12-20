Первая греческая цветная монета

Первая цветная монета, выпущенная монетным двором Греции, вышла в обращение. Монетный двор Банка Греции, в рамках денежной программы 2017 года, произвел блистерную упаковку из коллекционных монет, посвященных 175-летию со дня рождения Николаоса Гизиса.

На коллекционной монете номиналом 5 евро с одной стороны изображен бюст Николаоса Гизиса, с другой стороны — палитра с красками и подписью художника. Монета выполнена Йоргосом Стаматопулосом, гравером Национального банка Греции, удостоенным множества международных наград.

Николаос Гизис (1842-1901) — один из лучших современных греческих художников. Гитис родился на острове Тинос, но вырос в Афинах, где посещал занятия в Школе искусств (позднее Высшая школа изобразительных искусств). В 1865 году он получил стипендию для обучения в знаменитой Академии изящных искусств в Мюнхене, где показал безупречную технику и уроки академического реализма. За исключением небольших периодов, которые он жил и работал в Греции, Гитис провел свою жизнь в Мюнхене, где стал постоянным профессором Академии.

После поездки в Малую Азию, вместе с Никифоросом Литра, работы Гитиса обогатились цветом и сосредоточились главным образом на греческих этнографических темах. На позднем этапе искусство Гитиса становиться более поэтическим и идеалистическим, вдохновленное греческой мифологией и религиозными темами с очевидным символизмом.

Изображение с картины Николаоса Гизиса «Тайная школа» было помещено на греческую банкноту достоинством в 200 драхм выпуска 1996-2001 годов.