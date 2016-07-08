Отель GRANDE BRETAGNE в Афинах — колыбель классической роскоши

Как Акрополь для каждого из нас является истинным символом европейской цивилизации, так и знаменитый отель Grande Bretagne в свое время стал символом архитектурного возрождения новой Греции, современным эталоном шикарной жизни и колыбелью классической роскоши, сохраняющей аристократические традиции времени.

Можно сколь угодно писать о бесконечных достоинствах этого легендарного отеля, но есть одно, пожалуй, самое важное преимущество. Это великая история Grande Bretagne, которая и по сей день делает его неповторимым в своей очаровательной европейской традиции.

В 1834 г. Афины стали столицей Королевства Греция. В город устремилась нарождающаяся аристократия, и появилась острая необходимость в гостиницах высокого уровня. В ряду первых роскошных гостиниц была и Grande Bretagne — «Великая Британия». С того момента здесь останавливались знаменитости, начиная с королевских персон и глав государств, заканчивая популярными артистами с мировым именем. Черчилль и Гитлер, Элизабет Тейлор и София Лорен, Брюс Спрингстин и Бриджит Бордо, Шон Коннери и Дэвид Боуи — этот список бесконечен. Всё дело в притягательной атмосфере этого отеля: «Великая Британия» была не просто свидетелем великих исторических событий, сама история творилась в стенах этого здания.

В то время в силу быстрорастущего населения столицы наблюдался острый дефицит недвижимости, строители и хорошие архитекторы были нарасхват.

Особняки тогда модно было проектировать в неоклассическом стиле, сочетая свойственные Афинам элементы античности и пожелания представителей высшего класса населения.

Выпускник Королевской академии изящных искусств Дании Христиан Хансен, один из ведущих архитекторов молодых Афин, и его старший брат Теофил в творческом тандеме создают нечто новое в архитектурном плане: смесь неоклассики с элементами эпохи Возрождения. Любопытные постояльцы гостиницы, которой особняк станет в 1873 г., могут разглядеть сохранившиеся, в отличие от лоджий, легкие арки входа в стиле ренессанса. Здание неоднократно, порой кардинально перестраивалось.

А в 2003 г. после грандиозного ремонта, который длился целых два года, отель Grande Bretagne вошел в семью Starwood Hotels & Resorts и обрел свой окончательный вид.

Сама идея превращения красивого особняка в шикарную гостиницу принадлежит Стафису Лампсасу. Будучи родом из семьи, приближенной к Романовым, в 11 лет он прибывает в Афины в свите супругов греческого короля Георга и королевы Ольги, в девичестве великой княгини Ольги Константиновны Романовой.

Видя склонность юноши к кулинарному делу, Стафиса отправляют учиться в Париж, в Maison Doree — самое знаменитое на то время заведение, где готовили не просто шеф-поваров, но и организаторов приемов. Получив образование и заработав достаточно денег, Стафис возвращается в Афины, лелея мечту открыть шикарную гостиницу на главной площади страны. Отели во второй половине XIX в. в молодой столице уже были, но не было ни одного отеля, отвечающего классу люкс. Лампсас останавливает свой выбор на красивом здании бывшего особняка рядом с Королевским дворцом и приступает к реализации своей мечты.

Получив в итоге английское название во французском произношении, Grande Bretagne становится первым в Афинах зданием, которое было полностью электрифицировано. С тех пор все высокопоставленные гости Греции останавливались только здесь. Коммерческому успеху Grande Bretagne также сопутствовал наплыв первостепенных постояльцев во время двух Олимпиад — 1896 и 1906 гг., которые проходили неподалеку, на Беломраморном стадионе — скрупулезной копии античного.

Тогда же пригодился и актовый зал отеля, в котором по нынешний день проходят различные торжественные мероприятия и дипломатические приемы, презентации и светские рауты.

Меняя владельцев и процветая, гостиница постоянно перестраивалась, при этом оставаясь сосредоточением гламурной жизни в Греции. Номера Grande Bretagne использовали в качестве временных резиденций политические деятели, а после нападения на Грецию итальянских фашистов в октябре 1940 г. и вступления страны во Вторую мировую войну отель и вовсе был отдан под Генштаб, о чем можно узнать в его холле, где имеется памятная доска. Лишь в 1956 г., после приведения в порядок, гостиница заново откроет двери для своих гостей и посетителей.

Сегодня Grande Bretagne — роскошная гостиница первоклассного уровня. 320 номеров отеля декорированы с утонченной элегантностью, где с особым вниманием отнеслись к деталям и объединили изящность прошлой эпохи с современными удобствами. Среди этого великолепия расположился Royal Suite — гордость отеля Grande Bretagne. Огромные окна открывают вид на знаменитый Акрополь, невероятный декор, где стены отделаны ониксом и старинной мебелью с аукционов Christie’s и Sotheby’s и бесценной коллекцией оригинальных предметов искусства. Головокружительное впечатление производит и антикварный рояль с мраморным камином, а ритуал дегустации вин в собственном винном погребе с ассортиментом более 300 видов редких вин станет поистине увлекательным событием

Отдельного внимания заслуживают роскошный спа-центр, удостоенный многочисленных наград, GB Spa и два великолепных ресторана отеля: GB Roof Garden, идеальный для романтического ужина с видом на Акрополь и Winter Garden, знаменитый своим послеобеденным чаем и живой музыкой. Великолепные вина можно продегустировать в комнате для дегустации знаменитого винного погреба The Cellar, в котором хранятся боллее 3000 редких и особенных вин со всего мира. В GB Pool Bar & Grill предлагаются легкие закуски и блюда, а в Alexander’s Bar гости могут провести вечер, отведав классический коктейль или эксклюзивные сорта коньяка. И наконец, в сигарной гостиной Alexander’s Cigar Lounge в расслабленной атмосфере можно насладиться вкусами дорогого алкоголя и сигарами высочайшего качества.

Безупречная вежливость и предупредительность персонала окутывает вас своей заботой в каждом уголке отеля Grande Bretagne. Здесь прошлое переплетается с будущим, потому что, как бы ни менялась история, классика всегда будет эталоном, на который стоит равняться. Отель Grande Bretagne — настоящий эталон роскошной жизни в самых лучших аристократических традициях Европы.

Автор: Маргарита Ухова

Фото предоставлено: Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Athens