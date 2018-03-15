OLIVE YOU – Европейская программа по продвижению средиземноморских оливок

В Москве презентовали европейскую программу «OLIVE YOU, European Table Olives» по продвижению средиземноморских оливок.

8 февраля 2018 года в отеле «Мариотт Новый Арбат» состоялся пресс-коктейль, посвященный презентации европейской кампании «OLIVE YOU, European Table Olives» в России. Это трехлетняя программа продвижения европейских столовых оливок, организованная Всегреческой ассоциацией производителей, упаковщиков и экспортеров столовых оливок (ПEMETE), софинансируемая Европейским Союзом. Цель кампании – проинформировать потребителей и специалистов о высоком качестве, разнообразии и преимуществах европейских столовых оливок, повысив спрос и узнаваемость продукта на российском рынке.

Почетным гостем мероприятия стал Афанасиос Карапецас, полномочный министр по торгово-экономическим вопросам посольства Греции в Москве, который отметил важность программы для России: «Всем известно, что родина оливы в солнечном Средиземноморье. В северных странах она бы просто не выжила из-за холода. Поэтому в России мало что знают о европейских оливках. А ведь они не только вкусные, но и полезные. Оливковое дерево живет на протяжении многих тысяч лет, в свою очередь продлевая жизнь людям за счет питательных веществ и витаминов, содержащихся в его плодах. Чтобы люди больше узнали о ценных качествах оливок, добавили их в свой рацион и научились использовать на кухне, была создана и презентована теперь и в России программа “OLIVE YOU”».

Модератором мероприятия стала Юлия Сысалова, директор проектов PR-агентства JOINT WORK studio, которая рассказала гостям о том, почему Греция является одной из ключевых стран-участников программы Евросоюза: «Олива европейская выращивается во всех Средиземноморских странах, но впервые начала культивироваться именно в Греции. Легенда гласит, что богиня Афина вонзила свое копье в землю, и на нем вдруг появились ветки, листья и плоды. Так богиня принесла жителям города бесценный дар – оливковое дерево, которое до сих пор выращивается в Греции в огромных количествах».

В мире нет другого дерева с такой безупречной репутацией. О символике, связанной, с оливой, можно говорить бесконечно: венок как символ победы, листья как символ целомудрия, плоды как символ мира и плодородия. Кроме того, польза оливок доказана учеными. Поэтому неудивительно, что и российские предприниматели решили популяризировать этот продукт в своей стране. Международный центр коммуникации и торговли (ICCT) и лично директор центра Андрей Погорелец является официальным подрядчиком европейской программы «OLIVE YOU» в России. Команда ICCT действительно проводит просветительскую работу с российским потребителем, постоянно знакомит с образцами наилучшей оливковой продукции, учит правильно употреблять их с максимальной выгодой для организма. «На сегодняшний день есть довольно много смелых производителей и поставщиков, которые поставили перед собой непростую задачу – вывести на российский рынок греческие продукты, – сказал Андрей Погорелец. – Наш центр дает возможность конечному потребителю не только узнать больше об оливках, но и легко их приобрести в магазине своего города. “OLIVE YOU” способствует решению этой задачи, поэтому надеюсь, что со временем программа будет расширяться и углубляться».

Продукты национальной кухни являются неотъемлемой частью туризма. Поэтому одним из почетных гостей мероприятия стал Николаос Стаматис, заместитель директора Греческой Национальной Туристической Организации. Он отметил, что еще с древних времен туризм тесно связан с гастрономией, ведь любой человек, приезжая в другую страну, хочется попробовать местную кухню. «В последние годы турист стал очень требовательным, – заметил Николас Стаматис. – Но Греция готова ответить на вызов самого взыскательного путешественника. Если кому-то очень понравится греческий салат, он без труда сможет приготовить его в России, ведь все необходимые ингредиенты уже доступны в магазинах его города».

Кампания «OLIVE YOU» проходит в 13 странах мира, включая Россию. С помощью этой программы организаторы осуществляют серьезную попытку сделать оливки частью ежедневного рациона россиян. Презентацию этого интересного проекта провела Елена Калинина, представитель компании ICCT в Греции, владелец компании «ОК- store», член правления Греко-Российской Торговой Палаты. По словам Елены, в странах Евросоюза, согласно статистике, сосредоточено 75% производства столовых оливок. Благодаря своему происхождению, непревзойденному качеству и особым технологиям изготовления, европейские сорта оливок славятся по всему миру. Основное отличие греческих оливок – это натуральное созревание на дереве и обработка естественными методами с соблюдением традиционных технологий. «Это говорит о том, – отметила Елена Калинина, – что европейские оливки содержат все олеиновые кислоты, антиоксиданты и другие важные для здоровья элементы. Мы бы хотели, чтобы и специалисты, и обычные потребители узнали больше о европейских столовых оливках, и именно это и является целью программы “Olive you Europe’s finest table olives”. Перед нами стоит задача за три года проинформировать о питательных и коммерческих преимуществах оливок, повысить спрос и, как следствие, экспорт европейских оливок в Россию».

Специальным гостем с российской стороны стала Анастасия Цурган, врач-гастроэнтеролог Клиники на Маросейке, научный сотрудник НИИ ревматологии Н.А. Насоновой. Анастасия поделилась экспертным мнением о пользе оливок для желудочно-кишечного тракта и кожи, содержащихся витаминах, которые способствуют пищеварению, замедлению процесса старения, укреплению тканей внутренних органов, ногтей и волос. «Считается, что употребление пищевых волокон, содержащихся в том числе в оливках, нормализует микрофлору кишечника, улучшает перистальтику и обладает желчегонным эффектом. Гастроэнтерологи и диетологи советуют употреблять оливки, так как они восполняют недостаток полезных веществ и оказывают лечебное действие на ЖКТ», – отметила Анастасия Цурган в своем выступлении.

Краткую ознакомительную лекцию о видах и основных преимуществах европейских столовых оливок провел Харрис Сиурас, генеральный секретарь и инженер контроля качества Всегреческой ассоциации производителей, упаковщиков и экспортеров столовых оливок (ПЕМЕТЕ). «В зависимости оτ сорта и желаемого цвета, греки собирают оливки только вручную и только после полного созревания, – рассказал г.Сиурас гостям мероприятия. – Это говорит о том, что оливки содержат все олеиновые кислоты, антиоксиданты и другие важные для здоровья элементы. Потом оливки вымачиваются в соляном растворе в течении (как минимум) 3 месяцев. В других странах их вымачивают в растворе каустической соды для моментального удаления горечи». Также г. Сиурас рассказал о европейских производственных стандартах и стандартах качества, о том, как отличить хорошие оливки от плохих, как выбрать упаковку, можно ли есть оливки с косточками и как их удаляют на производстве, как долго хранить оливки после вскрытия упаковки. Была затронута тема кулинарного использования оливок в Греции и их роли в средиземноморском питании. В конце выступления Харрис Сиурас развенчал некоторые мифы и стереотипы об оливках, например, о том, что понятие «маслина» существует наверное только в России. «Во всем мире зеленые и позднее созревшие черные оливки называются оливками, – отметил генеральный инженер ПЕМЕТЕ. – Я дам один совет: выбирая оливки на полке магазина, обращайте внимание не на красоту, а на естественность внешнего вида. Натуральные оливки никогда не будут равномерного черного цвета. Всегда будут присутствовать оливки от розового оттенка до баклажано-синего. Если цвет равномерно черный, значит эти оливки обработали механическим способом с применением химических препаратов».

После официальной части мероприятия состоялся фуршет, где гости смогли пообщаться в неформальной обстановке и попробовать коктейли и закуски с использованием европейских столовых оливок.

Всегреческая Ассоциация производителей, упаковщиков и экспортеров столовых оливок ПЕМЕТЕ – профессиональная ассоциация, основанная в 1970 году, которая защищает интересы экспортеров столовых оливок. Члены ПEMETE занимаются экспортом греческих оливок, их предварительной переработкой, упаковкой и маркетингом. Все они обрабатывают свои конечные продукты в соответствии с действующим Положением о безопасности пищевых продуктов 852/2004.

46 компаний-членов ПEMETE представляют более 90% экспорта греческих оливок в более чем 100 стран. Эти компании экспортируют некоторые выдающиеся и уникальные греческие виды оливковых сортов, такие как: «Консерволия» (в основном выращиваются в Центральной Греции), «Халкидики» (в основном встречаются в Северной Греции), «Каламата» (в основном, но не исключительно, выращиваются в регионах полуострова Пелопоннес, Этолоакарнания, Лакония, Фтиотида). Кроме того, в их ассортимент входит небольшое количество сортов «Throuba» и «Megaritiki».