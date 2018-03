“Нью лук” в меховой моде-2018 представят в Афинах

Ежегодная международная выставка Fur Excellence in Athens – International Fur Fair, 2018 пройдет в греческой столице с 23 по 25 марта 2018 года в выставочном центре Metropolitan Expo, расположенном недалеко от аэропорта Афин.

Символическое название главной темы выставки “The New Look” в меховой моде претендует на сенсационный «новый образ» и приурочено к 70-летнему юбилею легендарного модного Дома Christian Dior. Таким образом, организаторы выставки решили отдать дань этому синониму элегантной роскоши, вновь обратив внимание на самую главную дату, когда 12 февраля 1947 года кутюрье Диор представил прессе свои первые творения и произвёл сенсацию показом коллекции «Corolle» и ансамблем «Bar». «Это революция! У этих платьев новый образ, "нью-лук"!» — именно так коллекцию окрестила редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу, считая, что кутюрье, которому удалось подчеркнуть хрупкие и изящные черты, воспевающие элегантные, женственные образы, выступил противовесом грубой одежде послевоенного времени, и все стали свидетелями революции моды, а также революции в способе ее представления.

Сегодня, когда речь идет о New Look, мы говорим о целой эпохе в истории, без которой невозможно было бы представить современную моду, поэтому главным акцентом в спектре изделий ‘SPECTRE’ , представленных в этом году на Fur Excellence in Athens, станет привязанность и страсть мастеров мехового искусства, ответственных за рождение новых идей и деталей, включая создание коллекций “Prêt-a Porter’, предназначенных для запуска модельерами в массовое производство в отличие от высокой моды, которая выпускается в единственном экземпляре.

Выставка проводится в одном из современнейших экспозиционных залов Греции, в соответствии с престижем участников выставки, их продукции и статусом посетителей. Легкость доступа выставки, проводимой в экспо-центре Metropolitan на территории афинского международного аэропорта позволяет сочетать деловую поездку с всеми туристическими удовольствиями, которыми Афины славятся во всем мире.

Выставка проводится в Греции – единственной в Европе стране, производящей меховые изделия. Здесь представлены наиболее перспективные и известные греческие и международные производители меховых изделий и меховые бренды. Это одна из самых перспективных и развивающихся престижных выставок в Европе, на которой представлен широкий ассортимент из тысяч меховых изделий, изысканных моделей меховой моды наивысшего качества и великолепной работы с наилучшим соответствием качества и цен. А повышенный интерес посетителей вызван впечатляющей программой параллельных мероприятий.

Сайт выставки: Fur Excellence in Athens – International Fur Fair, 2018