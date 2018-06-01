Новый рекорд ожидается в сфере греческого туризма в 2018 году

Нынешний год вновь станет рекордным для греческого туризма – страну посетят 32 миллиона иностранных туристов, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на ежегодном собрании Ассоциации греческих туристических предприятий SETE.

"На сегодняшний день индустрия туризма, возможно, была единственной отраслью, которая не только сопротивлялась глубокой рецессии, поразившей нашу страну, но и росла, несмотря на неблагоприятные условия. Три года подряд были рекордные показатели посещаемости иностранными туристами. В этом году мы ожидаем, что будет поставлен еще один рекорд для греческого туризма, мы ожидаем более 32 миллионов иностранных гостей и туристов. Этот год будут лучшим в истории греческого туризма", - заявил Ципрас.

По его словам, по последним данным, туристический трафик вырос на 12,8% по сравнению с прошлым годом. Премьер призвал всех участников рынка приложить максимальные усилия для того, чтобы туристы уехали с хорошими впечатлениями от отдыха в Греции.

"Я говорю о психологии каждого, потому что 32 миллиона посетителей – это примерно три туриста на каждого грека. Эти миллионы туристов, посетителей должны уехать с лучшими впечатлениями от нашей страны, и это дело не только людей, которые работают в сфере туризма, но я бы сказал, что это дело каждого жителя страны", - сказал Ципрас, который уверен в том что, это пойдет на пользу всей экономики и всех людей, а не только сотрудников туриндустрии.

Премьер заявил, что правительство намерено продолжать модернизацию государственной инфраструктуры в сфере туризма, например, аэропортов, гаваней, пристаней для яхт и туристических гостиниц. Также Ципрас заявил, что правительство разработало политику для продвижения киноиндустрии в Греции, которая, как ожидается, будет оказывать мультипликативное воздействие на рекламу и продвижение греческого туристического продукта.