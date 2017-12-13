Новые возможности сотрудничества в секторе MICE

Возможности Афинской Ривьеры для корпоративного и конференционного туризма обсудили в Афинах на практическом семинаре «Российские туристические компании сектора MICE: новые возможности сотрудничества», который состоялся 12 декабря 2017 года в отеле Electra Metropolis.

Мероприятие было организовано Греко-Российской торговой палатой и Международным институтом туристического менеджмента (ITMI) в рамках перекрестного года по туризму России и Греции 2017-2018 при спонсорской и организационное поддержке греческого туроператора BELEON и авиакомпании AEGEAN.

В мероприятии приняли участие греческие туристические ассоциации, крупнейшие отели Афинской Ривьеры, культурные фонды и другие представители туристической деятельности в Греции, а также туристические компании из России и Казахстана, прибывшие в Афины с ознакомительной деловой миссией в период с 11 по 14 декабря 2017 года.

С целью укрепления двустороннего сотрудничества в данном секторе российским и греческим участникам было предложено смоделировать идеальную программу визита в Афины.