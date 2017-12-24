Загадочный перстень найден в гробнице на Пилосе

Найден загадочный перстень с гомеровским сюжетом, изготовленный за 700 лет до появления Илиады.Реставрация артефактов, найденных в гробнице воина на Пилосе, ставшей в 2015 г. одной из самых неожиданных находок на Пелопоннесе, показала, что среди доспехов и золотых украшений погребенного в гробнице неизвестного воина был найден некий невзрачный, покрытый землей осколок гагата размером в 3,6 см. Оказалось, что под слоем земли было сокрыто одно из красивейших доисторических произведений греческого искусства.

Речь идет о печатке, о перстне с выгравированным изображением, который предназначался для проставления оттиска на воске или сургуче и являлся «визитной карточкой» своего владельца. Осознание значимости необыкновенной находки пришло не сразу, ведь в нетронутой прежде гробнице было найдено около 1.400 предметов величайшего мастерства.

Энтузиазм археологов начал расти, когда обнаружили, что на гагате изображена сцена сражения, завораживающая своим реализмом — воин, убивающий противника, в то время как у его ног лежит другой, уже убитый воин.

«Принимая во внимание размер камня, детали просто фантастические», - заявил в “New York Time” Джон Бенет, директор Британского Археологического факультета в Афинах. Ещё более оптимистично настроен М. Винер, специалист по доисторическому Средиземноморью Метрополитенского Музея Искусств (Нью-Йорк), который считает, что перстень является «одним из шедевров эгейского искусства, и в этом случае его можно сравнить с картинами Микеланджело, выставленными в нашем музее».

После того, как перстень был найден, остаётся ответить на два важных вопроса. К первому относится понимание причины или повода создания этого уникального перстня-печатки, и, разумеется, как и каким образом он был изготовлен? А второй – насколько изображаемая сцена сражения, которая напоминает сюжет из «Илиады», написанной веками позже, могла повлиять на устные сказания, которые привели к рождению гомерических эпосов?

На первый вопрос нам помогает ответить время захоронения воина. Согласно версии археологов, гробница относится к 1450 году до нашей эры, то есть к тому периоду, когда минойская цивилизация переносилась с Крита на материковую Грецию, а именно за век до того, как Пилос, Микены и другие именитые города стали центрами силы доисторической Греции.

Создание этого тончайшего произведения искусства являлось в то время невозможным на территории материковой Греции. Однако мастерам на Крите такая работа была явно по силам, поэтому есть все основания считать, что перстень был сделан критскими мастерами, мигрировавшими на материк, или же завезен с Крита. Некоторые археологи считают, что изображение является микрографической копией другого произведения искусства, изображенного на стене, при помощи увеличительного стекла. Хотя на Крите увеличительные стекла найдены не были.

Сюжет печатки – тоже весьма интересен. Устные сказания о взятии Трои (1.200 до н.э.) передавались в течение пяти веков, до написания «Илиады» (700 лет до н.э.). Однако перстень относится к 1.450-му году, и к этому же времени относится появление первых табличек с линейным письмом Б. Возможно, предания гомерических эпосов существовали уже с тех времен, к тому же само произведение Гомера содержит отголоски древнейших форм греческого языка.