Международный аэропорт Афин признан лучшим в Южной Европе

Лучшим аэропортом Южной Европы назван международный аэропорт Афин в рамках крупнейшего мирового опроса мнения авиапассажиров (Skytrax World Airport Awards).

Благодарные пользователи аэропорта не могли не отметить и поощрить те качественные улучшения в дизайне залов, в функционировании аэропорта и его торговых точек, которые произошли в результате инвестиционной программы последних лет. Всего несколько дней до этого аэропорт Афин завоевал звание лучшего аэропорта Южной Европы и от Международного Совета аэропортов.

Награждение аэропорта Афин в 2018г. самым престижным в мире Skytrax World Airport Awards основывается на опросе 13,73 млн. авиапассажиров из более чем 100 стран, которые заполнили соответствующие опросники. Опрос проводился с августа 2017-го по февраль 2018гю в 550 аэропортах по всему миру. Исследование мнения пассажиров включало показатели широкого спектра услуг в аэропортах, такиз как чек-ин, прибытие, трансферы, торговые точки, безопасность и т.д.

«Качество предлагаемых услуг в аэропорту Афин продолжают получать награды, и это нас особенно радует. Наши пассажиры, отмечая ежедневно «новое лицо» аэропорта, дали нам первое место среди аэропортов Южной Европы и по версии престижного института Skytrax. Все мы, работающие в Афинском аэропорту, будем продолжать реализовывать инвестиционную программу, постоянно добавляя новые услуги для авиапассажиров», – заявила директор по маркетингу и связям с общественностью Иоанна Пападопулу, комментирую столь высокую награду.

Повышение трафика

Между тем положительную динамику показывает статистика аэропорта Афин в марте 2018г.: число авиапассажиров увеличилось на 10,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1,52 млн. чел. Несмотря на уменьшение потока на внутренних линиях (на 4,4%), общий рост был достигнут за счет значительного увеличения числа пассажиров международных линий (на 18,9%). В целом за первый квартал 2018г. была зафиксирована цифра в 4 млн. пассажиров, что на 8% больше чем в 2017г.