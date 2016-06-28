Греки и море

Глобализация с ее широко разрекламированной триадой вещей — свободным перемещением людей, капиталов и услуг, по замыслу ее создателей, должна была отправить на свалку истории такие понятия, как национальная идентичность и национальный характер. Однако ж внимательный путешественник и без особого труда заметит, что не нужно быть профессором университета, чтобы при посещении той или иной страны не заметить разницу в национальном характере людей, живущих на той или иной территории. И неважно, как давно они там живут, веками или на протяжении жизни 3–4 поколений. Не побоюсь обидеть сторонников теорий высших рас и чистых наций. Чистых наций, как и высших рас, не существует.

Национальный характер формируется в первую очередь в географическом ареале проживания, под влиянием природы и при бережной передаче и усвоении национальных традиций.

Самым важным фактором, повлиявшим на формирование греческого национального характера, безусловно, является море.

Уже на заре зарождения греческой цивилизации мы встречаем морскую державу критского царя Миноя, корабли которого бороздили все Средиземноморье. Было это всего лишь 48 веков назад. За это время в Мировой океан влились бесчисленные кубические километры воды, но греков по-прежнему влечет к морю.

И это не удивительно, ведь самая удаленная от моря точка страны отстоит от побережья всего на 137 километров. И при первой же возможности грек стремится уютно расположиться у самой кромки воды, чтобы либо разделить трапезу со своими близкими или друзьями, либо в одиночку созерцать морскую гладь в компании лишь с ароматным кофе или разбавленным водой узо со льдом.

Значимость того или иного элемента природы в национальной ментальности легко прослеживается в языке народа, например, эскимосы используют несколько десятков слов лишь для передачи понятия «снег». Греки тоже наделили море несколькими названиями. Обобщенное понятие — это θάλασσα (талассо), отсюда и пошло талассотерапия, море с островами — πέλαγος (пелагос), а группа островов — архипелаг. Открытое море — πόντος (понт). Черное море, в котором нет островов, греки так и называли — Эвксинский понт, что в переводе означает «гостеприимное море». Наконец, огромное море — ωκεανός — вошел в мировой обиход как «океан». Было и поэтическое обращение к морю — άλς (алс).

Море всегда влекло греков к новому, отсюда и такая любознательность. Как только грек узнаёт, что вы прибыли издалека, начинает непременно расспрашивать вас о стране. Море научило греков любить свободу и уважать мнение другого. Именно в Афинах, тогдашней морской столице Эллады, родилась демократия. Море же научило греков учиться у других народов лучшему, не останавливаясь на простом копировании и постоянно совершенствуя свою способность перенимать чужой опыт. Так, привезя из далеких краев финикийскую письменность, они добавили в нее гласные буквы, создав самый совершенный алфавит, ставший прародителем всех европейских алфавитов. Греки — единственный народ, расширение ареала которого проходило исключительно вдоль морского побережья, а не вглубь материка. Море научило греков ценить гостеприимство, оказанное им в далеких краях, и, соответственно, отвечать тем же путешественникам, причалившим к берегам Эллады. Гостеприимство было возведено греками в культ, и не случайно во многих городах древней Эллады почитался именно Зевс Гостеприимный (Ксенииос). Море научило греков любить и свою отчизну, а они увековечили это чувство в неуловимом для иностранца глубоком смысле слова «ностальгия», в котором также присутствует морской элемент, ведь «ностос» — это возвращение на родину морским путем.

И сегодня греки остаются верными морю. Кто не знает имена Онассиса или Неархоса, создавших из ничего свои «морские империи». Стремительное восхождение многих современных греков в элиту мирового бизнес-сообщества — от простых моряков до крупных судовладельцев — связано с морем. Грекам по сей день принадлежит более 20 % мирового торгового флота, и они по-прежнему являются лидерами по заказам новых судов на судоверфях в самых разных частях света.

Но, наверное, самое обнадеживающее состоит в другом. Во время кризиса в стране вновь открылись закрывшиеся из-за отсутствия абитуриентов в последние годы мореходки. А значит, греки в трудный момент интуитивно вновь обращаются к морю, с которым они связаны множеством невидимых нитей. Вот уже несколько тысячелетий…