Греческих поваров обучат секретам русской кухни

Российские шеф-повара обучат греческих коллег готовить блюда русской кухни, сообщил председатель оргкомитета проекта «Российская гастрономическая неделя», президент «Международного эногастрономического центра» Леонид Гелибтерман на пресс-конференции в Афинах.

«Мы договорились с министерством туризма Греции об обучении греческих поваров блюдам российской кухни. Мы предлагаем тем, кто пожелает, приехать в Москву и поучиться. А после окончания туристического сезона в Греции сюда приедет группа специалистов из России и будет обучать греческих поваров на месте в разных регионах Греции», — сказал Гелибтерман.

По его словам, это очень важное мероприятие, которое может радикально изменить ситуацию с русской кухней в Греции.

«Это на самом деле революционное решение, и не только в отношениях между Россией и Грецией, но и в международной практике, — мы планируем обучить порядка 200 греческих поваров. Это амбициозная цифра», — заметил руководитель проекта.

Каждый шеф получит сертификат, а заведения получат специальный символ, который будет называться «Добро пожаловать!», добавил он.

«Это значит, что в этом заведении, ресторане есть блюда российской кухни и есть человек, который умеет их готовить», — сказал Гелибтерман.

Он сообщил также, что с 12 по 17 августа в Рязани пройдет международный форум-фестиваль Древних городов мира. «Мы пригласили греческую сторону, в том числе шеф-поваров, которые специализируются на старинных рецептах, специалистов по туризму, они выступят с докладами о том, как можно такие объекты, как рестораны древней кухни и вообще древние гастрономические объекты, развивать как туризм. У Греции очень интересный опыт, мы приглашаем им поделиться», — сообщил Гелибтерман.

По его словам, Греция примет и участие в международных форумах «Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути» в под эгидой ЮНВТО в Улан-Удэ и Ставрополе. В Улан-Удэ форум состоится с 19 по 22 июля, в Ставрополе — с 17 по 21 сентября.

В Греции с 21 по 26 мая пройдет «Российская гастрономическая неделя» - греков познакомят с национальной кухней России, тайнами кремлевской кухни и гастрономическими пристрастиями руководителей России и других стран мира.