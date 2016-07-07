Греческий остров Тилос полностью перейдет на экологически чистую энергию

Программу "ТИЛОС" планируют реализовать к маю 2017 г., благодаря которой впервые в мире будет создана по мнению WWF умная автономная островная микросеть на основе современных технологий. остров станет первым по-настоящему экологическим, единственным в Средиземном море благодаря возможности производства электрической энергии с помощью солнечных батарей и ветряных генераторов. Зеленый свет " для превращения острова Тилос в экологически чистый дали органы по регулированию энергетики, своим решением о выдаче лицензии.

Создание гибридной станции является составной частью программы, направленной на то, чтобы превратить Тилос в первой энергетически автономный остров в Греции, где потребности острова будут на 85% удовлетворены за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Маленький греческий остров Тилос площадью всего 65,5 кв км и населением 400-500 жителей (летом население увеличивается) будет "извлекать энергию", обеспечивая также и остров Кос в течение пяти часов в день гарантированной энергией мощностью 400 кВт.

Это реализация совместного европейского проекта « ТИЛОС » (Technology Innovation для локального масштаба оптимальной интеграции батареи Energy Storage), который координируется Семинаром Soft энергетики и охраны окружающей среды университета Пирей TT ( Бывший TEI Пирей ), и 15 партнерами из семи европейских стран.

Сейчас Тилос находится в одной энергосистеме с соседним более крупным островом Кос, где работает электростанция на мазуте. Соединительные кабели высокого напряжения проложены по дну моря. В работе ТЭС Коса довольно часто происходят перебои, и свет на островах отключается.

Новый план приведет к достижению энергетической независимости острова и будет способствовать сокращению использования загрязняющих нефтяных масел. Подключение к ТЭС острова Кос останется как резерв, а также для передачи избытков энергии на Тилосе. Не только достижение энергетической самостоятельности является целью программы ТИЛОС, но и появление первого экологического острова в Эгейском и Средиземном море, с таким минимальным воздействием на окружающую среду.

«Еще одним новшеством этой системы является наличие гибридной силовой установки, которая способна использовать два различных источника возобновляемой энергии - ветра и солнца", - отмечает директор лаборатории Иоаннис Калделлис. В частности, станция будет состоять из ветряных трибун мощностью более 800 и фотоэлектрических панелей мощностью 200 кВт. Для установки ветрогенератора были проведены работы по защите птиц на острове.

Вторым нововведением является использование батарей, созданных на основе современных технологий емкостью 2,4 МВт. Впервые в Греции используется специальный тип батарей, позволяющий сохранить энергию, вырабатываемую ВИЭ. До сих пор использовалась лишь энергия воды . Конечно, аккумуляторы, импортируемые из-за рубежа, стоят дорого, но со временем они окупятся. "Гарантийный срок службы таких батарей около десяти лет с возможностью продления еще на 20, приблизительно такой же срок службы и у ветровых турбин и панелей", - говорит Иоаннис Калделлис .

Третье новшество: система будет оснащена "умной сетью", то есть в доме и на каждом рабочем месте установят "умные счетчики", которые будут предупреждать о возможном падении энергетических нагрузок.

Работы по установке уже начались, монтажные точки ветряных турбин и солнечных панелей были установлены. В мае 2017 года рассчитывают сдать всю систему в эксплуатацию. Работа по реализации проекта начнется немедленно, - отмечает Калделлис.

Мер Тилоса -Мария Kaмма с большим энтузиазмом отнеслась к проекту РАЭ , подчеркнув вклад местного населения для его реализации. "В сложной экономической ситуации, которую мы сейчас переживаем, я рада, что осуществляются такие глобальные проекты. Наш остров оказался в центре мирового внимания. Мы показали, что в кризис наш маленький остров с немалыми проблемами, не побоялся взять на себя столь ответственную инициативу", - отметила г-жа Kaмма.