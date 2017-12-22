Греческие вина долины АТАЛАНТА. Domaine HATZIMICHALIS

В Аталанте, в 140 км от Афин, расположено имение одного из наиболее известных виноделов, пионера современного винного производства Греции Димитриса Хадзимихалиса. Долина Аталанта расположена в Центральной Греции и славится богатой историей виноделия и особым терруаром. Отличные почвы и климатические условия обеспечивают высокое качество урожая DOMAINE HATZIMICHALIS, основанного в 1973 г. с целью возрождения местной виноградарской традиции. И не случайно Димитрий Хадзимихалис выбрал именно эту местность для первого своего виноградника на 9 га. Ведь, согласно мифологии, именно здесь зародились прапрадеды эллинов, и здесь же были когда-то посажены первые виноградники.

Винодельческая традиция всегда переплеталась с историей этого района вплоть до 1962 г., когда все виноградники погибли от засухи. Возрождение традиции и систематическое разведение винограда в районе начинается с посадки виноградников DOMAINE HATZIMICHALIS в 1973 году. На сегодняшний день размер угодий достиг 200 га, на которых культивируются основные греческие и международные сорта винограда. Большая часть виноградников расположена на северных и южных склонах долины Аталанта на высоте от 250 до 400 м над уровнем моря.

Основная цель DOMAINE HATZIMICHALIS — повышение авторитета греческого винопроизводства на местном и международном рынке, а также популяризация аутентичных сортов винограда. Домен Хаджимихалис со знанием и уважением к природе и самому человеку, сохраняя приверженность к качеству, создает эталонные ценности греческого виноделия, сочетая традиции с технологиями.

Отличительные вина отменного качества домена выражают своеобразие терруара долины Аталанты. С 2008 г. DOMAINE HATZIMICHALIS получил сертификат EN ISO 22000:2005 в области производства, розлива и дистрибуции вина.