В рамках перекрестного года туризма России и Греции в мае в Афинах и нескольких греческих регионах пройдет «Российская гастрономическая неделя». Греков познакомят с национальной кухней России, тайнами кремлевской кухни и гастрономическими пристрастиями лидеров мира, сообщил председатель оргкомитета проекта, президент «Международного эногастрономического центра» Леонид Гелибтерман на презентации недели.

«Российская гастрономическая неделя» пройдет в четвертый раз — в 2015 и 2016 году она прошла в Испании, в Мадриде и Барселоне, а в 2017 году на Кипре, в Никосии и Лимасоле, и всюду был большой успех, простые жители открыли для себя российскую кухню, сказал Гелибтерман.

ГАСТРОНОМИЯ КАК ДИПЛОМАТИЯ

«С помощью национальной кухни можно гораздо проще находить язык со всеми народами мира. Самые сложные проблемы решаются за столом переговоров, а если этот стол правильно накрыть, то все решать гораздо проще. И весь ход истории связан с тем, насколько хорошо люди умели понять друг друга за столом или не умели. Национальная кухня является важнейшей частью культуры любого народа. Это наши корни, наша история. И очень важно разделить эту историю с другими», — сказал Гелибтерман.

По его словам, проект поддерживают МИД России и лично министр Сергей Лавров, министерство культуры, Ростуризм, Россотрудничество, федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО), Национальная ассоциация кулинаров России (НАК), а генеральный секретарь Всемирной туристической Организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи рекомендовал всем странам проводить подобные проекты.

«Это уникальный проект. Именно поэтому ЮНВТО рекомендовала его для изучения», — сказал Гелибтерман, заметив, что гастрономический туризм растет как никакой другой — по 7% в год.

Сославшись на данные исследований, он сообщил, что 56% опрошенных людей меняли мнение о стране после того, как попробовали кухню этой страны. «Что может повлиять так на людей еще?» - заметил Гелибтерман.

Гелибтерман заметил также, что участвовал в понедельник в первой конференции в Афинах по продвижению Греции с помощью национальной кухни. «Были очень горячие дискуссии о том, как продвигать греческую кухню в мире. При том, что греческая кухня очень хорошо в мире известна, сейчас только формулируется стратегия как ее продвигать», — сказал он.

«Больше 20 стран мира имеют государственную политику гастродипломатии. Так что это все серьезно», — заметил он.

Гелибтерман подчеркнул, что проект предполагает проведение недели именно российской, а не русской кухни, знакомить греков с кухней своих регионов будут кулинары из разных уголков России.

«Наша цель показать не московских поваров, а показать шеф-поваров из регионов России. Очень важно, чтобы наши зарубежные коллеги и друзья знали, что Россия — это не только Москва», — заметил председатель оргкомитета.

По его словам, в проведении недели активно участвуют региональные власти, посетителям показывают туристические возможности регионов, а российские производители продуктов питания и напитков имеют возможность продемонстрировать свою высококачественную продукцию и найти партнёров.

В этом году пройдет две гастрономические недели — в Греции в рамках перекрестного года туризма и в Японии в рамках перекрестного года двух стран. В Греции Российская гастрономическая неделя пройдет под эгидой ЮНВТО и при поддержке с российской стороны министерства иностранных дел, Минкультуры, посольства России, Российского центра науки и культуры, а с греческой стороны проект поддерживают министерство туризма, греческая Национальная туристская организация, профессиональные союзы и ассоциации.

«БЕЗ ОЛИВЬЕ, ПЕЛЬМЕНЕЙ И ПИРОЖКОВ"

В Греции гастрономическая неделя откроется 21 мая в Афинах и затем программа продолжится до 26 мая в греческих регионах. «Нельзя все отдавать Афинам», — пошутил Гелибтерман.

Официальная церемония открытия пройдет с участием посла России, руководителей Минкультуры России, представителей регионов.

«На открытие недели будут именные приглашения. Будут приглашены представители правительства Греции, министерств, политики, бизнеса, культуры, СМИ», — сказал он.

«Наши шеф-повара подготовят специальное меню. Я обещаю, что оно вас приятно удивит», — сказал Гелибтерман.

После этого мероприятия недели продолжатся ужинами — каждый вечер от того или иного региона, будут проводиться мастер-классы.

«Открою небольшую тайну — один из них будет называться «Тайны Кремлевской кухни», и вы узнаете о гастрономических пристрастиях лидеров Российской Федерации и руководителей других стран», — сказал Гелибтерман.

Проводить его будет, как ожидается, один из самых известных кремлевских поваров — Виктор Беляев, проработавший в Кремле 30 лет.

Планируется сделать благотворительную акцию для детей, будет подготовлена культурно-развлекательная программа.

«Неделя станет ярким емким событием», — пообещал руководитель проекта.

Отвечая на вопрос, кто сможет участвовать и прийти на ужин в рамках недели, Гелибтерман сообщил, что в ресторане можно будет заказать столик, цена будет равная обычной средней цене ресторана, за исключением гала-ужина, где каждый из шефов представит свое блюдо.

«Лучше бронировать столики заранее. Опыт Испании и особенно Кипра показывает, что можно не попасть. Посещают неделю и иностранные туристы. Есть российские туристические компании, которые специально формируют группы под эти мероприятия, потому что за несколько дней можно попробовать лучшее, что есть в разных уголках России. В Испании на неделе были французы, перуанцы, немцы. На Кипр на ужин специально прилетела группа из Израиля», — сообщил он.

Гелибтерман заявил, что на Неделе не будет известных блюд русской кухни — пельменей, пирожков, салата оливье.

«Конечно, это будет другая кухня, и она будет совсем по-другому сервирована. Это все будет очень интересно, необычно и современно», — сказал он.

«Я спрашивал своих греческих коллег, сводится ли греческая кухня к греческому салату, дзадзики и сувлаки. Конечно, они сказали «нет». Есть блюда, которые на слуху и стереотипны. В рамках Российской гастрономической недели нет никаких задач эти блюда продвигать. И на вопрос одного из посетителей недели в Испании, где салат оливье, я сказал, что такой салат ему может приготовить и жена, а в рамках недели есть возможность попробовать другое. Когда греческие коллеги работали в России по продвижению греческой кухни в прошлом году, я даже не слышал названия блюд, которые они готовили», — сказал Гелибтерман.

По его словам, учитываются и вкусы жителей страны. В пример он привел гречневую кашу — в Испании гречку не едят, ее используют на корм животных. «Естественно, что никто не предлагал блюда из гречки в Испании. Там были блюда из полбы», — сказал он.

«Конечно, в Греции будут учитываться вкусы и предпочтения греческой кухни. Естественно, это для каждой страны уникально», — сказал председатель оргкомитета проекта.

На пресс-конференции присутствовали представители греческих и российских СМИ.

Официальный сайт проекта "Российская гастрономическая неделя"www.rusgw.com