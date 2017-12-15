Елку радости и надежды освятили в Афинах

На главной площади в Афинах освятили рождественскую елку столицы. Мэр Афин Йоргос Каминас «зажег» рождественскую елку, оповестив таким образом всех жителей и гостей столицы о начале рождественских и новогодних праздников.

«Праздники Рождества и Нового года — время радости и надежды. Это возможность для всех нас провести дополнительное время с семьей, отправиться на прогулку в город, быть рядом и оказать помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал г-н Каминис.

«В этом году праздничным оформлением города занимались известные художники, которые смогли воплотить свои идеи с большой радостью и энтузиазмом. Дизайнерские елки на улицах, площадях, в центре и окрестностях Афин порадуют жителей и гостей столицы, которые смогут принять участие в запланированных, в общей сложности, 220 абсолютно бесплатных праздничных мероприятиях», — добавил мэр Афин.

Г-н Каминис пригласил всех прогуляться по центру и его окрестностям, чтобы окунуться в атмосферу предстоящих праздников. Начинать он предложил с улицы Фисея, где можно увидеть, уникально подсвеченный в этом году, Акрополь.