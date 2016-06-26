Елена Кундура: Наша Греция — страна незабываемых впечатлений

Дорогие друзья, читатели «Нашей Греции»!

Эллада — всемирно признанное туристическое направление с огромным выбором мест и видов отдыха, где каждый год миллионы туристов открывают их для себя и откуда увозят с собой незабываемые впечатления.

Россияне с каждым годом подтверждают особую любовь к нашей стране, регулярно и повторно выбирая Грецию для своего отдыха. Наши страны связывают многовековые и нерушимые связи — исторические и культурные, православие и дружба, которую мы постоянно укрепляем.

Этот год — особенный для наших народов. В этом году мы отмечаем и празднуем год России в Греции и Греции в России большим циклом двусторонних мероприятий, начиная с марта и до конца 2016 года. Мы надеемся, что в России лучше узнают Грецию, ее культурное наследие и природные богатства. Перекрестный год совпадает с еще одним важным событием — 1000-летием русского монашества на Святом Афоне.

Греция располагает самым большим островным архипелагом в Средиземноморье. Есть места, где по десять месяцев в году светит солнце, она идеальна для круизов, для элитного отдыха и путешествий на яхтах по голубым и безопасным ее водам. У нас имеется и отменный опыт, и блестящая инфраструктура гостеприимства, подходящая для отдыха по высоким стандартам роскоши и стиля жизни (life style).

Мы значительно развили и тематические виды туризма, которые призваны удовлетворить требования специализированных посетителей. Например, оздоровительный и медицинский туризм использует бальнеологическое богатство страны и специализированные СПА и центры оздоровления.

У нас есть и направления, идеальные для круглогодичного отдыха, где сочетаются природа, культура и православные святыни. Особое внимание мы уделяем туризму выходного дня, который сочетает посещение памятников всемирного культурного наследия, городской досуг и, конечно же, так называемую ночную жизнь.

Греция известна и своими гастрономическими традициями, которые отличаются от региона к региону, сочетая традиционные и современные вкусы. Это большое разнообразие натуральных продуктов, включенных в рацион популярной во всем мире средиземноморской диеты.

И естественно, мы отвечаем нашим гостям любовью и благодарностью за ваш выбор, предлагая свое самое теплое в мире и неповторимое греческое гостеприимство.

Мы приглашаем вас в нашу волшебную страну и с нетерпением ждем во всех уютных уголках Греции, потому что это и «Ваша Греция»!

Елена Кундура, министр по туризму Греции