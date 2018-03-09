Елена Кундура

Приветственное обращение Министра туризма Греции Елены Кундура к читателям журнала «Наша Греция-2018».

Дорогие друзья, читатели «Нашей Греции!»

Греки и русские — два народа, которые связаны дружбой, взаимным уважением и доверием и имеют общее культурное прошлое с давней историей и традициями. Туризм объединяет людей, объединяет нации и может служить прочной основой для дальнейшего наращивания греко-российского сотрудничества.

В 2018 году мы продолжаем реализацию инициатив и осуществление проектов с насыщенной программой совместных мероприятий, запланированных в рамках официально объявленного Года туризма Греции и России, с которым связаны большие ожидания и перспективы развития прочных отношений между греческими и российскими регионами. Туризм может стать надежным мостом сотрудничества для новых инвестиционных открытий и взаимовыгодных партнерских отношений.

Греция для россиян является привлекательным туристическим направлением на протяжении 365 дней в году. Учитывая обилие солнечных дней, высокое качество туристического продукта страны и прославленное гостеприимство людей, можно с уверенностью сказать, что Греция является идеальным выбором для отдыха во все времена года. Наша страна предлагает прекрасные возможности и большой выбор для круизов и морских путешествий на яхтах на более чем сотню прекрасных и не похожих друг на друга островов, экскурсий и экотуризма с великолепной природой Греции, разнообразных развлечений и шопинга и, конечно, замечательной гастрономии с традиционной греческой кухней.

Мы с радостью приглашаем наших российских друзей посетить Грецию и в этом году, чтобы открыть для себя эту удивительную страну или же получить очередную порцию незабываемых ощущений, которые может подарить им исключительно Греция, где можно прикоснуться и к богатому историческому прошлому, и к вечности — духовным сокровищам православия.

Мы приглашаем вас в нашу волшебную страну и с нетерпением ждем во всех уютных уголках Греции все 365 дней в году, потому что это и «Ваша Греция»!

Елена Кундура

Министр туризма Греции