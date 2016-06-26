Девиз Альдемар — Celebrate Life

Дорогие друзья!

Лето для греков — это пора безмятежности. Время, когда мы стараемся не вспоминать о зимних трудностях и живем только настоящим моментом — наслаждаемся солнцем, прохладой неповторимых вод греческого моря и радуемся возможности общения с людьми, которое и так сведено до минимума в ежедневной рабочей суете.

В Aldemar Resorts стараемся придерживаться нашего главного девиза — Celebrate Life, — в котором заложена философия, концепция и миссия: «Наслаждайтесь жизнью, ценя и уважая окружающих». Иначе сложно представить себе, что с нами стало бы без простой человеческой поддержки.

Как народ, глубоко ценящий свою историю, философию и традиции, не можем не затронуть вопрос гастрономии. Известный во всем мире «греческий стол» является нашим вдохновением для подлинного гостеприимства, насыщенного яркими красками, ароматами, фантазией и богатым выбором, который могут предложить только настоящие греки. Для нас каждый посетитель прежде всего — наш гость, и мы делаем все возможное для того, чтобы отдых каждого из вас остался незабываемым. Aldemar Resorts, несомненно, является одной из самых гостеприимных и радушных отельных сетей страны! И этим мы обязаны вам, так как в течение многих лет вы доверяете нам самое бесценное — ваш отпуск. Ваше свободное время, выделенное семье, и время, предназначенное для восстановления сил и энергии.

Мы встречаем новый сезон с обновленным настроением и частичной реновацией отеля Cretan Village в Херсониссосе на Крите. Декор номеров стал светлее, и усилились ноты островного стиля, ссылаясь на безупречную красоту греческого лета и одновременно сочетая неповторимый характер курорта. Полностью отремонтированы главный холл и 104 номера отеля, а также обновлена стилистика любимой таверны, конечно же, центральный бассейн, и вместе с тем оснащены новым оборудованием главные объекты отеля. Очень скоро весь отель приобретет обновленный вид и еще более привлекательный характер, который так свойственен отелям греческих островов.

Следуя современным тенденциям, стараемся обогатить и сервисную линейку наших услуг, всегда стремясь к предоставлению безупречного сервиса нашим гостям. После завершения ставшего уже традиционным проекта Sympossio — нашего гастрономического детища, который в очередной раз прошел с огромным успехом и в этом году, рестораны нашей сети представляют новинку сезона — концепцию «Уличная еда» (Street Food). Учитывая, что все вы большие любители греческой кухни, в основу концепции положено ежедневно обогащающееся меню, в которое включены основные традиционные блюда от сувлаки до греческого салата.

И наконец, с большим удовольствием мы наблюдаем, как наш центр талассотерапии, удостоенный многочисленных наград, выходит на первые места в предпочтениях наших посетителей. Пожалуй, мы просто обязаны отблагодарить самих себя, чтобы заодно укрепить свое здоровье, которое боролось всю зиму против вирусных инфекций, стрессов, усталости, и дать возможность нашему организму восстановить силы и зарядиться позитивом, которого он заслуживает. Вот уже на протяжении почти 20 лет центр талассотерапии остается на твердой позиции предпочтения в период пребывания наших гостей.

Желаем вам приятного отдыха и от всей души благодарим за ваше предпочтение и любовь.