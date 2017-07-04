Инженерные чудеса Пелопоннеса: Самый длинный мост в Европе

Мост через Коринфский залив, соединяющий Пелопоннес в районе городка Рио неподалеку от Патр и материковую Грецию в районе местечка Антирио, имеет протяженность 2250 метров, а с надстройками уже 2880 метров.

Несмотря на свой возраст в 13 лет, он все еще является самым длинным вантовым мостом в Европе. За небольшую плату около 13 евро вы можете пересечь этот мост на машине за 2 минуты. Раньше с помощью паромной переправы на это уходило значительно больше времени.

Мост удался на славу. Он рассчитан выдержать ураганный ветер скоростью до 265 м/с (это равнозначно тайфуну 5-й степени), столкновение с танкером водоизмещением 180 тысяч тонн, а также на землетрясение около 7,4 балла по шкале Рихтера. Глубина закладки его фундамента находится на глубине 65 метров ниже уровня моря.

Завершилось строительство моста за неделю до открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, а одним из первых его посетителей, разрезавших красную ленту, был тренер сборной Греции по футболу и чемпионов Европы в олимпийском году, знаменитый Отто Рехагель — человек года. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрены специальные дорожки — совершенно бесплатно.

Впоследствии по инициативе президента Греции мосту Рио-Антирио было присвоено имя премьер-министра Харилаоса Трикуписа, того самого, кто связал свое имя с каналом, соединившим Коринфский и Саронический заливы.