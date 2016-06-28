Боги выбирают Крит

Крит - это финиковые рощи, золотистый песок и гастрономическое виноцветие

Стандартная информация о Крите — это “самый большой остров Греции”. Тут есть ценное зерно. Чтобы осмотреть его, нам понадобится машина. Ведь с одной стороны Крит — идеальное место для пляжного туризма. Встречается песок даже розового цвета, а на побережье растут финиковые пальмы. С другой стороны Крит — эпицентр Европейской Цивилизации. Родина Зевса, греческой письменности и сакральных знаний сохранила по всему острову множество необыкновенных достопримечательностей.

Жесткий диск из Феста

Несмотря на то, что сэр Артур Эванс еще под занавес девятнадцатого века взялся за раскопки того, что позже обретет название Кносского дворца и позволит определить Крит “древнейшей европейской культурой”, Человечество пока еще пребывает в стадии робкого знакомства с загадочной Минойской цивилизацией. Не расшифрована загадка Фестского диска, первого печатного документа на планете, найденного среди руин Феста, следующего по значению археологического участка, после Кносса.

А недавняя экспедиция Эрнста Мулдашева, российского ученого, хирурга высшей категории, автора ряда книг, публикаций и документальных фильмов на историко-мистическую тему, обнаружила близ деревни Армени то, что можно назвать мифическим лабиринтом Минотавра. Однозначно, что речь идет о мегалитском строении (по-гречески “мегас лифос” — “большой камень”), о свидетельствах присутствия на Крите представителей высших цивилизаций.

Собственно к таковой следует причислить, без всяких оговорок, и упоминавшуюся Минойскую. Рациональную систему водопровода и канализации, разумную инфраструктуру сочетания хозяйственных и жилых помещений дворцовой архитектуры вам покажут в том же Кноссосе. Ученые датируют объект, по самым скромным подсчетам, третьим тысячелетием до нашей эры. Точно можно утверждать, что первоначальные постройки ведут свое происхождение из неолита. То есть мы углубляемся аж к седьмому тысячелетию до нашей эры. Но, как замечено выше, делаем в этом направлении лишь первые шаги.

Порою Человечество боится себе признаться, что на фоне нынешних “пропорций безобразий” (Бродский), существовали в древности Культуры, которые легко создавали бытовой комфорт, здоровое питание и общественное благополучие, не используя современные технологические открытия.

О том, что население минойского Крита было в мире с окружающим положением вещей, и с государственной властью в частности, говорит факт отсутствия крепостных стен. Как вокруг Кноссоса и Феста, так и в других точках того периода. Ученые говорят нам, что Крит контролировал все Средиземное море и поэтому не боялся внешнего врага. Это подтверждается цитатами из Гомера, Геродота и из других античных источников, фресками со стен дворцов, которые обязательно надо видеть в замечательном Археологическом Музее города Ираклио, теперешней столицы острова.

Есть версия, что врагов отгонял бронзовый робот Талос, творение мастера Дедала. Он же создал Лабиринт, а также множество других полезных и занимательных изобретений.

Однако враг бывает, как внешний, так и внутренний, если власть не очень вежлива со своим народом. Судя по отсутствию крепостных сооружений и изображений батальных сцен в живописи, минойцы не боялись восстаний.

Надо попутно заметить, что обширные сооружения частично восстановленного Кноссоса предназначались отнюдь не только для вольготной жизни изнеженной знати. Условно говоря, под одной крышей дворцовой архитектуры уживались и государственные (они же религиозные) руководители, как бюрократия, так и придворные ремесленники и обслуживающий персонал. Исследования привели к выводу о том, что минойская цивилизация базировалась на административном управлении экономикой, не исключая при этом частный сектор. Расшифровка так называемого “линейного письма Б”, датирующегося вторым тысячелетием до нашей эры, (образцы его вы увидите в Музее Ираклиона) показала, что большая часть сохранившихся текстов являются бухгалтерским учетом. Носителем информации являются глиняные таблички, обиженные пожарами и затвердевшие в огне. Основные же тексты фиксировались, как полагают историки, на папирусах. Глиняные таблички считались временными заметками, которые можно было безбоязненно стереть. А затем заполнить новым содержанием.

Использовавшаяся на раннем минойском Крите “линейное письмо А”, подарившее последующей редакции не более 40 процентов своего содержания, ждет своего часа. На этом шрифте записан Фестский диск, который некоторые считают посланием Человечеству от предыдущих высших цивилизаций. Его так же можно увидеть в Археологическом Музее Ираклиона, среди множества прочих замечательных и удивительных экспонатов. И попытаться расшифровать.

Где искать Зевса?

После того, как мы с вами убедились в необычайной монументальности древней культуры Крита, то сможем понять, на чем базируется неповторимость последующих исторических периодов, вплоть до выразительной, в чем-то строгой, а в чем-то вакхической современности. Остров этот не любит полумер, но обожает парадоксы. Его мужчины всегда были воинственны. Каждый и поныне гордится домашним арсеналом стрелкового оружия. Боевиты, но степенны и чинны на людях. Пока дело не доходит до танцев, которые напоминают разминку перед боем с быком. Тем состязанием, которое было отображено на стенах минойских дворцов. Юноши и девушки во время священного ритуала, даря свою энергию и ловкость богу (скорее всего — богине Плодородия), должны были взять тавра за рога, отжаться и свершить сальто-мортале, очутившись за спиной у разгневанного, но ошарашенного такой наглостью животного.

Еще один факт в ту же копилку парадоксальности острова. Не знаю, как у вас, а на Крите, на Пасху, Иуду расстреливают. Шокирует? Конечно, речь идет о чучеле. Но все равно зрелище это не для слабонервных.

Такая любовь к оружию объясняется постоянными, после минойского периода, попытками внешних врагов завоевать стратегически важный Крит, расположенный на перекрестке путей между Азией, Африкой и Европой. Находясь под их влиянием, он пытался отстоять самобытность.

Европа имеет прямое отношение к острову. Именно на Крит, оборотившись быком, привез финикийскую царевну с этим именем, Зевс. Опытный экскурсовод укажет вам раздольное побережье Матала, где пара на песочке наслаждалась любовью. Европа-то и родила Миноса, давшего свое имя соответствующему историческому периоду.

Морская империя была разрушена в середине второго тысячелетия до нашей эры природным катаклизмом, случившимся на соседнем острове Санторини (Фира), — колоссальной силы землетрясением, извержением вулкана и последующим цунами. Все это поразит легенду об Атлантиде.

С тех пор остров захватывали по очереди ахейцы, дорийцы, римляне, арабы, византийцы, венецианцы, турки, немцы. Оккупанты, внося каждый что-то свое в архитектуру Крита, не смогли сломить гордый дух местных жителей. Повстанцы всякий раз уходили в трудно доступные, крутые горы. Не случайно одну из них, вершину Дикти, богиня Рея выбрала для рождения, а другую, Иду, для схрона сына Зевса от плотоядного папаши Кроноса. Теперь эти пещеры стали вполне достижимыми, туристическими достопримечательностями. К слову, некоторые говорят, что Зевс завещал похоронить себя на Крите. И даже показывают могилу на горе Юхтас.

Интересен период присутствия на острове крестоносцев и венецианцев. Он оставил в наследство многочисленные крепости и замки. Особо впечатляющие — в Рефемно, Ханье, Ираклионе, Франгокастро, Суде и на островках Спиналонга и Грамвуза. Впечатляет венецианская ратуша в столице острова, названной в честь Геракла, во дворе которой на стенах можно увидеть бронзовые портреты наиболее выдающихся жителей Крита. Особо хочется выделить художника Эль Греко и писателя Никоса Казандзакиса. Первого представлять, пожалуй, нет смысла. А второй прославился скандальным произведением “Последнее искушение Христа” и экспрессивной повестью “Грек Зорба”, на основании которого снят одноименный фильм, выигравший аж три “Оскара”. Достойны внимания и другие его книги, показывающие Казандзакиса не только, как экстравагантного автора, но глубокого мыслителя, черпавшего мудрость со всех пластов греческой культуры. Многие произведения Казандзакиса переведены на русский язык. “Отчет пред Эль Греко” посвящен Криту.

В гостях у Диониса

Возвращаясь к Эль Греко, добавим, что, помимо основных, известных заслуг в художественном мире, он характеризуется, как самый заметный представитель критской школы иконописи. Существует целый такой стиль в церковной живописи, что добавляет новый оттенок в понимании колоритной картины острова.

Если бы не этот факт, не наличие множества исторических монастырей (Айа Триада, Топлу, Превели, Аркадиу, Фанероменис и других), не шумное празднование религиозных дат (Пасха, Успение Богородицы и т. д.), то при близком знакомстве с Критом мы бы поверили, что древние боги по-прежнему зримо присутствуют здесь. А кто же еще рассек остров самым длинным каньоном в Европе — Самаринским ущельем? Кто кромсал скалы, выставляя всем на просмотр тектонические слои? Кто насытил южный остров пресной водой, сделав его одной из сельскохозяйственных житниц современной Греции? Кто дал земле этого благодатного края экологически чистые, самые вкусные продукты в стране? Не случайно в каждом крупном городе Эллады есть критский магазин с плодами крестьянского труда.

Бог Дионис благословил местные вина, от избытка которых позволил гнать из винограда, а порой и из шелковицы, местные крепкие напитки “ракИ” и “цикудьЯ”. А бог врачевания Асклепий (он же — Эскулап) рекомендует лечить простуду и плохое настроение ликером “ракОмело”. Это “ракИ” и мед в одном флаконе — вирусы гибнут от одного аромата. Пить разогретым. Кстати, часто в добросердечных критских тавернах “ракОмело” предлагают в качестве загладки от заведения. Весьма способствует лакировке внутренней и внешней действительности после вкусной и здоровой пищи.

На Крите надо попробовать следующие блюда (о, простите критские боги, мне не хватит журнального пространства, чтобы перечислить все деликатесы).

Закусочкой к вину возьмите местный сыр “гравиЕра” и маринованное мяско “апАки”.

Сезонный салат “софегАда” познакомит вас с разноцветом съедобных горных трав. В Греции вообще их уйма. Традиционным критским салатом считается “дАкос”, где на сухариках почивает податливая фета, орошаемая сверху соком мелко нарезанного помидора.

“БубурИсти” — жаренные улитки подойдут как к вину, так и к “ракИ”.

В целом в Грецию приезжают откормить себя дарами моря, но гурманы напомнят, что животноводство тут питается горными, часто целебными травами. А потому ягненок, не успев (бедняжка) дозреть до седой баранины, удивит нежностью гастрономического откровения. Просите мясное блюдо “офтО” и оно не обманет ваши ожидания.

Сложно найти, но поиск вас возблагодарит результатом, кушанье под названием “сфакианИ тУрта” — в тончайших местах теста запекаются пополам с белым козьим сыром кусочки все того же несовершеннолетнего ягненка.

Наконец, возвращаясь туда, с чего мы начали. К пляжам. Обязательно следует увидеть райское местечко Вай, где финиковые пальмы многообещающе улыбаются морю, шелестя любовные глупости ласковому зефиру. На пляжи Элафониси и Балос добраться можно на кораблике и прогулка того стоит. На первом песок обладает золотистым оттенком, а на втором — розовым.

Пляжи на Крите повсюду. Не зря же в школе нам говорили, что “остров — часть суши, со всех сторон окруженная водой”. К тому же, Крит — самый большой в Греции. Места хватает всем: и богам, и нимфам, и людям.

Сократ ГРАММАТИКОПУЛОС Заказать экскурсию у автора статьи и фотографий можно по телефону: +30 6975777079, электронная почта: sokratesgr@gmail.com