Античный медицинский трактат Галена удалось прочесть спустя тысячу лет

Рукопись греческого врача античности Галена удалось прочесть спустя тысячу лет, работу о медицине знаменитого греческого врача античности Галена обнаружили американские исследователи на палимпсесте.

Палимпсесты — древние рукописи, написанные на пергаменте на месте соскобленного старого текста или поверх него. Это делалось из-за дороговизны материала. Сейчас с помощью современных технологий удается восстанавливать стертые тексты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей. "Через тысячу лет после того, как на древнюю рукопись был нанесен другой текст, она снова читается", - пишет агентство.

Эта работа Галена "О смесях и силе простых лекарств" была переведена в VI в. н. э. на сирийский язык, который был мостом между греческим и арабским, помогая значительно распространить знания Галена в исламском мире.

Этот сирийский перевод - самая полная версия работы, дошедшей до наших дней, но на нее были нанесены в XI веке христианским псалмы, что было обычной практикой в ​​средние века.

Исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии во главе с Уве Бергманом использовали излучение различного спектра для изучения палипсеста. Как они объявили, им удалось выявить большую часть скрытого медицинского текста. Бергман сказал, что изначально исследователи надеялись прочитать хотя бы несколько слов, но в итоге выявили почти весь текст.

Гален из Пергама - самый известный врач греко-римской античности после Гиппократа, живший во II в. н. э. Он лечил римского императора Марка Аврелия. Гален - автор многих произведений, и его работы, не только медицинские, но и философские, имели огромное влияние на протяжении многих веков после его смерти на Западе, а его теории доминировали в европейской медицине более 1600 лет.