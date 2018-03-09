Андрей Маслов

Приветственное обращение Посла России в Греции А. М. Маслова к читателям и редакции юбилейного выпуска журнала «Наша Греция — 2018»

Искренне приветствую читателей юбилейного выпуска журнала «Наша Греция — 2018», который приурочен к 25-й Московской международной туристической выставке «Путешествие и туризм» и посвящен Году российского туризма в Греции и Году греческого туризма в России в 2017–2018 годах. Совместное заявление и Программа Года, принятые в Москве в сентябре 2017 года, предусматривают организацию более сорока мероприятий, часть из которых уже успешно реализована. Проведение перекрестного года туризма призвано содействовать росту взаимных туристических потоков и расширению гуманитарных связей между нашими странами.

Нынешний год для России и Греции — юбилейный. В сентябре исполняется 190 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Эта значимая веха будет также отмечена целой серией совместных инициатив, нацеленных на раскрытие не только долгой истории двусторонних связей, но и большого потенциала для наращивания взаимодействия в различных сферах.

Для этого есть все необходимые предпосылки. Духовная, религиозная и, как следствие, культурная общность наших стран на протяжении веков определяет нашу взаимную симпатию, уважение, нацеленность на разноплановое взаимовыгодное сотрудничество и солидарность в непростые периоды истории.

Греческие партнеры и общественное мнение относятся к нашей стране благожелательно, здесь действительно любят Россию и россиян. И эти чувства взаимны.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководство и сотрудников издательства «Контакт» с 15-летием творческой деятельности по упрочению уз дружбы и взаимопонимания между нашими странами и пожелать всему коллективу плодотворной работы, новых профессиональных свершений и взлетов.

Уверен, что читатели получат истинное удовольствие от столь красочного и содержательного юбилейного выпуска журнала «Наша Греция» и почерпнут для себя много новой полезной информации о богатейшем наследии Эллады, традициях и обычаях этой страны, ее уникальной природе и достопримечательностях.

А. Маслов

Посол России в Греции