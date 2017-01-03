ПЕРВОКЛАССНЫЙ ОТДЫХ В ГРЕЦИИ
- Aldemar , Приветствия
Девиз Альдемар — Celebrate Life
Дорогие друзья! Лето для греков — это пора безмятежности. Время, когда мы стараемся не вспоминать о зимних трудностях и живем только...
- Иония , Рестораны
Ресторан ETRUSCO на острове Корфу
Традиционная греческая кухня широкоизвестна всему миру и славится разнообразием вкуса и своим вкладом в поддержание нашего здоровья. В последние годы она заслуженно...
- Miraggio Resort , Отели
MIRAGGIO — cпа-столица греческого ЭДЕМА. Myrthia Thermal Spa
Современные жизненные ритмы таковы, что сложно представить себе человека, не мечтающего сбежать от лихорадочной реальности. Мы беспощадно разрываемся...
- Miraggio Resort , Отели
Райский мираж — Курорт MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT
Испокон веков человечество в стремлении обрести некогда потерянный Эдем на земле создает его в своем воображении, пытаясь обустроить самые красивые...
- Miraggio Resort , Отели
MIRAGGIO — Жемчужина Северной Греции
Этот поразительно роскошный курорт, раскинувшийся на 33 гектарах живописнейшего полуострова Халкидики, изумрудно-лазурным каскадом бассейнов, ароматно-садовых композиций, номеров и вилл...
- Miraggio Resort , Отели , Яхтинг
Марина в Miraggio
Давно мечтаете о морском путешествии или прогулке на белоснежной яхте? Тогда не откладывайте мечту на потом и воспользуйтесь роскошным предложением...
- Miraggio Resort , Детский отдых , Отели
Детская планета в Miraggio
Miraggio — настоящий рай для детей, чтобы играть, учиться, любить и совершать новые открытия! Как и каждый родитель старается дать своему...
О СТРАНЕ >>>
Тинос – остров тысячи голубятен
Самый важный день
Сакис Рувас – греческий ответ русскому “Евровидению”
Кефалония — жемчужина Ионического моря
География ≡ Культура ≡ История ≡ Православие ≡ Наследие ≡ Персона >>
ШКАТУЛКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ >>>
Святые Метеоры — Преображенский монастырь (Великий Метеор)
Святые Метеоры — Монастырь Святого Николая Анапавсаса
Византийские Афины
Боги выбирают Крит
ВКУСНАЯ МОЗАИКА >>>
Со вкусом граната!
Козлятина под красным соусом
Рецепт от шеф-повара: Спагетти с морепродуктами
Чудодейственная критская диета
Кухня ≡ Рецепты ≡ Энотека ≡ Продукты ≡ Напитки ≡ Рестораны ≡ Таверны≡ Кафе и бары >>
СДЕЛАНО В ГРЕЦИИ >>>
- Напитки , Традиции
Тайны шафрана
"Золотом греческой земли" называют шафран, возделываемый в городе Козани. Предлагаем вам небольшое историческое путешествие в глубь...
- Гранат , Напитки , Рецепты
Гранатовый сок – волшебный напиток
Из-за своего специфического строения гранат чаще всего используется именно для изготовления сока. Еще бы! Всем...
- Энотека
Винная соната
Хорошее вино наслаждает рубиновым цветом и взор и душу, и как умиротворяющая музыка льется в...
- Энотека
Как читать этикетку греческого вина
Винная этикетка — не просто красивое изображение на бутылке, ее смело можно назвать метрикой вина. Так,...
Современные тенденции в ювелирном искусстве Эллады
Натуральная косметика Flax®
Живая косметика из «жидкого золота»
Дизайнерский эксклюзив от Cristina Pakurar
О ТУРИЗМЕ >>>
Марина в Miraggio
Подводная охота: ловись осьминог большой — ловись осьминог маленький!
«Афинская Ривьера» навсегда изменит облик исторической столицы Европы
Греческие туроператоры ждут сотни тысяч новых туристов из России
Отели ≡ Турпрофи ≡ Спецтуризм ≡ Дегустация ≡ Турактивити ≡ Покупки >>
ТУРАКТИВИТИ >>>
ФОТОТЕМА >>>
ТРЕНД-ИДЕЯ >>>
АКЦЕНТЫ
ШОПИНГ
В греческом стиле
Арт-сувениры
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Россия — Греция: более 1000 лет совместного путиГреция — удивительная страна ярких красок и многогранных эмоций, где действительно солнце светит ярче и ласковее, легкий...
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Греки и мореГлобализация с ее широко разрекламированной триадой вещей — свободным перемещением людей, капиталов и услуг, по замыслу ее...
Елена Кундура: Наша Греция — страна незабываемых впечатленийДорогие друзья, читатели «Нашей Греции»! Эллада — всемирно признанное туристическое направление...
НАШ ТУРКАТАЛОГ - 2016 >>>
- Отели
Отель Grande Bretagne в Афинах
Сегодня Grande Bretagne — роскошная гостиница первоклассного уровня. 320 номеров отеля декорированы с утонченной элегантностью, где с особым...
- Рестораны
Ресторан Etrusco на о. Керкира (Корфу)
Ресторан Etrusco расположен в большом керкерийском традиционном доме, который находится в имении бабушки Ботрини, в окружении великолепно ухоженного...
- Отели, Спа
Myrthia Thermal Spa в спа-столице греческого Эдема MIRAGGIO
Олицетворением роскоши и ошеломляющей новинкой греческого оздоровительного направления в туризме стало открытие в этом году уникального Myrthia Thermal...
- Отели
Elinotel apolamare
Elinotel Apolamare – один из лучших 5-ти звездочных отелей-бутиков на полуострове Халкидики. Построенный из высококачественных материалов,...
- Отели
Miraggio Thermal Spa Resort
Новый экстрапервоклассный курорт, который открывает свои объятья для посетителей в 2016 г., раскинулся на 33...
- Медтуризм
Клиника РЕЯ
Добро пожаловать в самую современную больницу Греции! Ваше желание получить медицинские услуги наивысшего уровня —...
- Таверны
Критская таверна в Афинах KAPNIZMENO TSIKALI
Чтобы устроить себе настоящий критский ужин и побывать в настоящей критской сказе, отправляйтесь в критскую таверну...
- Мототуризм, Турактивити
Мототур по Греции
Мото — для кого-то страсть, способ выделиться или самоутвердиться, а для многих жителей Афин двухколесный транспорт — это...
ПРЕМИУМ ТУРСЕРВИС
"ЛУЧШЕЕ В ГРЕЦИИ"
НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ >>>